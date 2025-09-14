«Πηγαίνουμε στο Μέμφις. Θα το φτιάξουμε, όπως κάναμε με την Ουάσιγκτον». Με αυτά τα λόγια ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε από τη συχνότητα του Fox News να προαναγγείλει την Παρασκευή την ανάπτυξη δυνάμεων της Εθνοφρουράς στην πόλη αυτή του Τενεσί, χαρακτηρίζοντας την περίπτωσή της «βαθιά προβληματική» με όρους εγκληματικότητας.

Η απόφαση του αμερικανού προέδρου δεν έρχεται ως κεραυνός εν αιθρία, αφού παρήλθαν μόλις 30 ημέρες από ανάλογη πρωτοβουλία που αφορούσε την πρωτεύουσα των ΗΠΑ και ενώ στο ενδιάμεσο ο ίδιος είχε ξεκαθαρίσει πως επρόκειτο για ένα μοτίβο που θα επαναληφθεί και σε άλλες μεγαλουπόλεις των ΗΠΑ. Η συνθήκη ωστόσο είναι εντελώς διαφορετική.

Πρωτοβουλίες ιδεολογικού χαρακτήρα

Η πρώτη ειδοποιός διαφορά αφορά το κλίμα μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η εν λόγω πρωτοβουλία. Η δολοφονία του υπερσυντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή και θερμού υποστηρικτή του Τραμπ, Τσάρλι Κερκ, έρχεται να αυξήσει την πολιτική πόλωση κατακόρυφα, δημιουργώντας τον κίνδυνο να εκδηλωθούν πολλές απρόβλεπτες εστίες έντασης «από τα κάτω».

Ο ίδιος ο Τραμπ, μιλώντας ενώπιον δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, έσπευσε να απευθύνει προειδοποιήσεις για μη βίαιη αντίδραση στους υποστηρικτές του, αφού προηγουμένως διεμήνυσε ότι επιτέθηκε ξανά στη «ριζοσπαστική Αριστερά», δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Πρέπει να νικήσουμε τους ριζοσπαστικούς αριστερούς ψυχοπαθείς. Πρέπει να τους χτυπήσουμε σκληρά».

Αυτή η μετατόπιση αποκαλύπτει μια δεύτερη διαφορά. Ενώ μέχρι πρότινος το αφήγημα του προέδρου εστίαζε στην χαλαρή αντεγκληματική πολιτική των Δημοκρατικών, τώρα τα «βέλη» μοιάζουν να έχουν ιδεολογική κατεύθυνση, καθόλου άσχετη με τις ενδιάμεσες εκλογές και την πολιτική κυριαρχία. Σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να ειδωθούν μια σειρά από πρωτοβουλίες ιδεολογικού χαρακτήρα, όπως η ποινική δίωξη όσων βεβηλώνουν την αμερικανική σημαία και οι άμεσες παρεμβάσεις ακόμη και σε χώρους όπως τα μουσεία.

Μια νέου είδους κανονικότητα

Παράλληλα, η εμπέδωση ενός μοντέλου διαρκούς καταστολής αφορά την μακροπρόθεση εμπέδωση των συντηρητικών αξιών ως μια νέου είδους κανονικότητα που θα ορίζει την πολιτική ζωή της χώρας. Υπό αυτό το πρίσμα μόνο τυχαίο δεν είναι ότι ο Τραμπ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί και ο στρατός, σε μια πανηγυρική – αν συμβεί κάτι τέτοιο – παράταξη όλων των μιλιταριστικών συμβόλων στα οποία η παραδοσιακή αμερικανική Δεξιά ομνύει.

Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε πως πριν το Μέμφις ο αμερικανός πρόεδρος είχε αφήσει υπόνοιες για επέμβαση και στη Νέα Ορλεάνη, επικυρώνοντας ότι αντιμετωπίζει την Εθνοφρουρά περισσότερο σαν ομάδα έκτακτης ανάγκης, υπόλογη στις πολιτικές προτεραιότητες του.

«Είναι ανησυχητικά τα όσα συμβαίνουν, αν αναλογιστεί κανείς πως ο ίδιος πρόεδρος που αφαιρεί πόρους από περιθωριοποιημένες αστικές κοινότητες με μεγάλους πληθυσμούς μαύρων πολιτών, τις στρατιωτικοποιεί παράλληλα» σημείωσε η Κριστίνα Γκριρ, αναπληρώτρια καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Φόρνταμ της Νέας Υόρκης, μιλώντας εμμέσως πλην σαφώς για τη μετάλλαξη της αμερικανικής Ρεπουμπλικανικής δημοκρατίας σε ιδιότυπο αστυνομικό κράτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 63% του πληθυσμού του Μέμφις είναι μαύροι, ενώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 σημειώθηκε πτώση της εγκληματικότητας κατά 13%.

Υπάρχει κι ένα παράλληλο πολιτικό μήνυμα με τη δική του δυναμική. Η επιλογή του Μέμφις ως το επόμενο πεδίο άσκησης κρατικής καταστολής ήλθε μετά την σθεναρή αντίσταση του δημάρχου Μπράντον Τζόνσον και του κυβερνήτη του Ιλινόις Τζέι Μπι Πρίτσκερ (αμφότερων Δημοκρατικών). Η προθυμία του Τραμπ να εξασκεί δύναμη σε συνεργασία και συνεννόηση με τις πολιτειακές και δημοτικές αρχές – παρότι το Μέμφις έχει Δημοκρατικό δήμαρχο το Τενεσί θεωρείται προπύργιο των Ρεπουμπλικανών – δείχνει ότι ακόμη και αυτός διαθέτει όρια, ιδίως όταν αυτά δοκιμάζονται από την αντίπαλη πλευρά.