Σε μια συνεχή επίδειξη δύναμης μέσω της διαρκούς κλιμάκωσης της έντασης με τους Δημοκρατικούς -τόσο σε επίπεδο Κογκρέσου, μέσω του shutdown, όσο και σε επίπεδο πολιτειακό και τοπικό με Εθνοφρουρά και ICE-, της δίωξης παλιότερων πολιτικών αντιπάλων του -όπως του Τζέιμς Κόμεϊ- , και της ισοπέδωσης όλων των θεσμικών αντιβάρων επιδίδεται στο εσωτερικό των ΗΠΑ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Την φυλάκιση του δημάρχου του Σικάγο και του κυβερνήτη του Ίλινοι ζητά ο Τραμπ

Με τις δυνάμεις της Εθνοφρουράς να έχουν μεταφερθεί από το Τέξας σε εγκατάσταση έξω από το Σικάγο προετοιμαζόμενοι για επιχειρήσεις εντός της μεγαλύτερης πόλης του Ιλινόι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, με αναρτήσεις του στα σόσιαλ μίντια ζήτησε την φυλάκιση του δημάρχου της πόλης, Μπράντον Τζόνσον και του κυβερνήτη του Ιλινόι, Τζέι Μπι Πρίτζκερ, γιατί αρνούνται να παρέχουν προστασία στους πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) για τις αντιμεταναστευτικές τους επιχειρήσεις στην περιοχή.

Ο Τραμπ κινήθηκε κατά των Τζόνσον και Πρίτζκερ, μεταξύ άλλων και για το γεγονός ότι αυτοί έχουν ζητήσει από ομοσπονδιακό δικαστή να να σταματήσει τον «προαναγγελθέντα πόλεμο Τραμπ κατά της πολιτείας» κι ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο δικαστήριο του Όρεγκον αποφάσισε ότι η Εθνοφρουρά δεν μπορεί να αναπτυχθεί στο Πόρτλαντ, όπως είχε ζητήσει ο πρόεδρος Τραμπ. Ο Πρίτζκερ κατηγόρησε τον Τραμπ ότι προσπαθεί να υποκινήσει ένα βίαιο ξέσπασμα για να δικαιολογήσει περαιτέρω στρατιωτικοποίηση και ξεκαθάρισε ότι οι Αρχές της πολιτείας έχουν κινηθεί νομικά για να σταματήσει η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς. Παρά ταύτα ομοσπονδιακός δικαστής έδωσε την Δευτέρα πράσινο φως για να προχωρήσει η ανάπτυξη τους.

Η Εθνοφρουρά περιμένει να μπει στο Σικάγο ενώ το 58% των Αμερικανών είναι αντίθετο σε τέτοιες κινήσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε διατάξει την αποστολή στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στο Σικάγο και το Πόρτλαντ του Όρεγκον (ενώ σειρά παίρνει το Μέμφις του Τενεσί), στο ίδιο μοτίβο που είχε ζητήσει την αποστολή της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες και στην Ουάσινγκτον τους προηγούμενους μήνες.

Όπως ανέφερε σε άλλη του ανάρτηση ο Τραμπ, με την οποία μάλιστα άφηνε να εννοηθεί ότι μπορεί να επικαλεστεί το νόμο κατά των εξεγέρσεων (Insurrection Act): «Ο στόχος μου είναι πολύ απλός. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!». Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία, η Εθνοφρουρά και άλλα στρατιωτικά στρατεύματα απαγορεύεται γενικά να διεξάγουν επιχειρήσεις για την επιβολή του νόμου. Αλλά ο Νόμος περί Εξέγερσης επιτρέπει μια εξαίρεση, δίνοντας στα στρατεύματα την εξουσία να αστυνομεύουν και να συλλαμβάνουν άμεσα άτομα. Δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, πάντως διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί (το 58% των ερωτηθέντων) αντιτίθενται στην ανάπτυξη στρατευμάτων χωρίς εξωτερική απειλή.

Τα βίαια εγκλήματα μειώνονται σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ από την έξαρση της εποχής του COVID και τα στρατεύματα της Εθνοφρουράς έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής σε μεγάλο βαθμό για την προστασία ομοσπονδιακών εγκαταστάσεων και όχι για την καταπολέμηση του εγκλήματος στους δρόμους.

Διαμαρτυρίες έξω από τις εγκαταστάσεις της ICE, τρομοκράτες Antifa λέει η κυβέρνηση

Τις προηγούμενες ημέρες σημειώθηκαν έντονες διαμαρτυρίες για τις πολιτικές μετανάστευσης του Τραμπ στο Σικάγο και το Πόρτλαντ, έξω από εγκαταστάσεις της ICE, που όμως ήταν σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές και περιορισμένου μεγέθους, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, όχι όμως και για τον υφυπουργό Δικαιοσύνης ο οποίος σε δηλώσεις του στο Fox News έσπευσε να δηλώσει πως: «Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι κυριολεκτικά εγχώρια τρομοκρατία στο Σικάγο». Σημειώνεται ότι πρόσφατα, μετά την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να ορίσει τις αντιφασιστικές ομάδες Antifa, ως οργανώσεις εγχώριας τρομοκρατίας, καθώς δεν είναι λίγοι οι αντιφασίστες που συμμετέχουν σε διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες έξω από κέντρα κράτησης ή επιχειρήσεων της ICE.

Καταστολή, απειλές και διώξεις πολιτικών αντιπάλων

Τα παραπάνω, που μυρίζουν προσπάθεια άσκησης πίεσης και «κυνηγιού» πολιτικών αντιπάλων, έρχονται την ώρα που ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ -ο οποίος είχε ηγηθεί της έρευνας για ρωσική ανάμειξη στις εκλογές του 2016 υπέρ του Τραμπ- παρουσιάστηκε ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου για να του απαγγελθούν κατηγορίες για παρεμπόδιση του έργου κοινοβουλευτικής επιτροπής και ψευδείς δηλώσεις ενώπιον του Κογκρέσου (για τις οποίες δήλωσε αθώος), αλλά και ενώ ο Τραμπ ζήτησε να ξεκινήσει έρευνα κατά του γερουσιαστή των Δημοκρατικών Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ, τον οποίο και κατηγόρησε ότι είπε ψέματα ότι υπηρέτησε στο Βιετνάμ.

Η νέα έκκληση προς την υπουργό Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι να «κυνηγήσει» άλλον ένα Δημοκρατικό και πολιτικό αντίπαλο του Τραμπ, ήρθε έπειτα από μια εξέταση της Μπόντι σε επιτροπή της Γερουσίας, στην οποίο ο Μπλούμενταλ την κατηγόρησε ότι δεν δρα ανεξάρτητα, αλλά σύμφωνα με τις οδηγίες του Ντόναλντ Τραμπ και των Ρεπουμπλικανών. Η παρέμβαση Μπλούμενταλ μάλιστα ήρθε αφότου η Μπόντι αρνήθηκε να απαντήσει αν είχε συζητήσει για την υπόθεση Κόμεϊ με τον πρόεδρο πριν τελικά το Υπουργείο ζητήσει να ασκηθούν διώξεις στον πρώην επικεφαλής του FBI.