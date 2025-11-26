Η Κ19 της Ρεάλ… υπέφερε στου Ρέντη απέναντι σε αυτή του Ολυμπιακού, όμως τελικά κατάφερε στο τέλος να πάρει τη νίκη, επικρατώντας 2-0 των «ερυθρόλευκων», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Youth League.

Η «Βασίλισσα» ήταν η ομάδα με τις περισσότερες φάσεις στο παιχνίδι, όμως η καλοστημένη και στιβαρή τακτικά και αποτελεσματική αμυντικά ομάδα του Γιώργου Σίμου της έβαλε δύσκολα για σχεδόν 80 λεπτά, με τον γκολκίπερ Ιάσωνα Γεωργακόπουλο να έχει πολλές σημαντικές επεμβάσεις για να κρατάει το 0-0. Στην επίθεση, οι Πειραιώτες είχαν 3-4 καλές στιγμές για να βάλουν ένα γκολ, με σημαντικότερη το δοκάρι του Βασιλακόπουλου στο 72′, ενώ ο γκολκίπερ της Ρεάλ «καθάρισε» τις υπόλοιπες.





Στο τέλος, ένα γκολ του Ντίεθ στο 78′ στην αντεπίθεση και ένα πέναλτι από τον Μαρτίνεθ στο 93′ έκαναν τη διαφορά στο ματς. Με το αποτέλεσμα αυτό, η Ρεάλ έκανε το 5/5 στη League Phase και έφτασε τους 15 βαθμούς, ενώ ο Ολυμπιακός έμεινε στους 7 και πλέον με νίκη επί της Καϊράτ την τελευταία αγωνιστική, θα βρεθεί στους «32» της διοργάνωσης.