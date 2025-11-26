Ακόμα ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού έχει ο Ολυμπιακός. Το βράδυ της Τετάρτης φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» σε μια αναμέτρηση την οποία οι φίλοι του ποδοσφαίρου μπορούν να την απολαύσουν από το MEGA.

Ο Ολυμπιακός θέλει βαθμό ή βαθμούς απέναντι στους Μαδριλένους ώστε να αναρριχηθεί στο βαθμολογικό πίνακα της League Phase του Champions League. Οι ερυθρόλευκοι έχουν αποδείξει ότι μπορούν να κάνουν τέτοιες υπερβάσεις.

Άλλωστε, η ιστορία των αναμετρήσεων Ολυμπιακός – Ρεάλ το αποδεικνύει. Εντός έδρας οι ερυθρόλευκοι είναι αήττητοι κόντρα στους Μαδριλένους και θέλουν να συνεχίσουν το σερί του.

Η βραδιά που τρόμαξε την Βασίλισσα

Δίχως αμφιβολία μία βραδιά που θυμούνται οι μεγαλύτεροι και έχουν ακούσει για αυτή οι μικρότεροι. Στις 15η Σεπτεμβρίου 1999 ο Ολυμπιακός φιλοξένησε τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η παρέα του Τζιοβάνι, του Ζάχοβιτς, του Γιαννακόπουλου, του Τζόρτζεβιτς και των άλλων παικταράδων του Ντούσαν Μπάγεβιτς, τρομαξε τη «Βασίλισσα» της Ευρώπης. Σε εκείνο το ματς έκανε μάλιστα ντεμπούτο ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες όλων των εποχών, ο Ικερ Κασίγιας.

Με όπλο τον 12ο παίκτη του ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ μόλις στο 11′. Ο Ζάχοβιτς εκτέλεσε το φάουλ και ο Τζιοβάνι νίκησε στον αέρα τους αμυντικούς της Ρεάλ και τον Κασίγιας για το 1-0!

Η χαρά της ελληνικής ομάδας όμως δεν κράτησε πολύ. Στο 24′ ο ΜακΜάναμαν έκανε τη σέντρα και ο Σάβιο ισοφάρισε με κεφαλιά, ενώ μόλις στο 32′ έγινε η ολική ανατροπή. Ο Ρομπέρτο Κάρλος, με μεγάλη δόση τύχης αφού η μπάλα κόντραρε στο τείχος, πραγματοποίησε με εκτέλεση φάουλ το 2-1 για τη Ρεάλ.

Ο Ολυμπιακός όχι απλά δεν τα παράτησε, αλλά απάντησε στη Ρεάλ με δική του ανατροπή. Ο Τζιοβάνι με διπλή προσπάθεια νίκησε τον Κασίγιας στο 64′ και τέσσερα λεπτά αργότερα ο Ζάχοβιτς έκανε το 3-2.

Η Ρεάλ, ωστόσο, δεν παράτησε τον αγώνα, είχε δοκάρι στο 76′ και εντέλει με τον Ραούλ στο 80′ πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Ιστορική ανατροπή

Ό,τι δεν κατάφερε εκείνο το βράδυ ο Ολυμπιακός το πέτυχε σχεδόν έξι χρόνια αργότερα. Στις 6 Δεκεμβρίου του 2005 ο Ολυμπιακός φιλοξένησε τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το παιχνίδι μπορεί να μην είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον για τις δύο ομάδες, ωστόσο αμφότερες τα έδωσαν όλα στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η Ρεάλ Μαδρίτης άνοιξε το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό. Μετά από εκτέλεση φάουλ του μετέπειτα ερυθρόλευκου Ραούλ Μπράβο, ο Σέρχιο Ράμος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Οι Μαδριλένοι πίεσαν για δεύτερο γκολ, όμως δεν τα κατάφεραν. Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Μπουλούτ έβαλε φωτιά στην αναμέτρηση. Ο Τούρκους με τρομερό σουτ έξω από την περιοχή έκανε το 1-1 στο 50′.

Από εκεί και μετά το ματς έγινε ρώσικη ρουλέτα. Οι δύο ομάδες έχασαν πολλές ευκαιρίες, αλλά εκείνος που χαμογέλασε στον τέλος ήταν ο Ολυμπιακός. Μετά από μαγική ενέργεια του Γιάγια Τουρέ, ο Ριβάλντο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό 2-1 στο 87′.

Η ιστορία των αναμετρήσεων Ολυμπιακός – Ρεάλ