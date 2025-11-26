5 το πρωί: Αισιοδοξία για συμφωνία στην Ουκρανία – «Χτυπάει» τη χώρα η Adel – Τελευταίο και καταϊδρωμένο το ελληνικό πορτοφόλι
Την ώρα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας οι συναντήσεις και οι διάλογοι που «γέννησαν» το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία, ο αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται αισιόδοξος ότι ελάχιστα απομένουν για την οριστικοποίησή της συμφωνίας
1
Σε συμφωνία Ουκρανία και ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου
- Η συμφωνία: Σε συμφωνία έφτασαν η Ουκρανία και οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου με τη Ρωσία, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στο ευρύτερο πλαίσιο και να απομένουν ακόμα ορισμένες λεπτομέρειες προς διευθέτηση. Μάλιστα, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον για να οριστικοποιήσει τη συμφωνία «το συντομότερο δυνατόν» αυτό το μήνα.
- Επιφυλακτική η Ρωσία: Από την πλευρά του, ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ εμφανίστηκε επιφυλακτικός σχετικά με το περιεχόμενο του τροποποιημένου ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία, τονίζοντας ότι θα πρέπει να αντικατοπτρίζει «το πνεύμα και το γράμμα» της κατανόησης που επιτεύχθηκε μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του αμερικανού προέδρου, στη σύνοδο κορυφής τους στην Αλάσκα.
- Η πίεση: Η συμμαχία των Προθύμων και η Ουκρανία πιέζουν τις ΗΠΑ, προκειμένου να σεβαστούν τις θέσεις τους, τη στιγμή που ο γάλλος πρόεδρος τονίζει πως, όσον αφορά το θέμα των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων, θα οριστικοποιηθεί σύντομα μια λύση με τις χώρες της ΕΕ για τη χρηματοδότηση με αυτά της Ουκρανίας, ενώ όσον αφορά στις διάφορες απαιτήσεις που υπήρχαν στο αρχικό σχέδιο Τραμπ, υποστηρίζει ότι οι συνομιλίες στη Γενεύη απέδειξαν ότι δεν μπορεί να τεθεί κανένας περιορισμός στον ουκρανικό στρατό. Επιπλέον υποστήριξε ότι θα συσταθεί μια task force με την συμμετοχή των ΗΠΑ για να καθοριστούν οι ισχυρές μεταπολεμικές εγγυήσεις.
2
Κορυφώνεται η κακοκαιρία Adel
- Κορύφωση της κακοκαιρίας «Adel»: Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία «Adel», η οποία αναμένεται να κορυφωθεί Πέμπτη και Παρασκευή. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές, όπως τα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί), η Ήπειρος, η δυτική και νότια Πελοπόννησος, η Μακεδονία και η Θράκη. Η ονομασία «Adel» προέρχεται από τη μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ συνεργασία στην ονοματοδοσία κακοκαιριών, το όνομα έχει εβραϊκές ρίζες και αναδεικνύει μια διασυνοριακή ταυτότητα.
- Το κρίσιμο 48ωρο: Το πλέον επικίνδυνο χρονικό παράθυρο της κακοκαιρίας προσδιορίζεται στις 27–28 Νοεμβρίου, όπου αναμένονται οι μεγαλύτερες αθροιστικές βροχοπτώσεις. Οι περιοχές που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο είναι η βορειοδυτική Ελλάδα, η ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
- Επίμονη αστάθεια προς το Σαββατοκύριακο: Η κακοκαιρία έχει ξεκινήσει ήδη από χθες, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, με τις πρώτες βροχές και καταιγίδες σε περιοχές όπως η Πελοπόννησος, τα Επτάνησα, η Στερεά και η Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με ανοίγματα, ενώ οι πιο έντονες βροχοπτώσεις αναμένονται από σήμερα, συνοδευόμενες από ισχυρούς νοτιάδες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε ήπια επίπεδα, με άνοδο κατά τη διάρκεια της επιδείνωσης και ισχυρούς ανέμους έως 6-7 μποφόρ στα πελάγη.
3
Στην τελευταία θέση της ΕΕ η Ελλάδα στο κατά κεφαλήν εισόδημα
- Ουραγός η Ελλάδα: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών. Κατά την περίοδο 2004–2024, η χώρα μας, μαζί με την Ιταλία, είναι από τις ελάχιστες, όπου καταγράφεται μείωση του εισοδήματος, κατά περίπου 5%, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη οικονομική αδυναμία και τη διαχρονική δυσκολία της ελληνικής οικονομίας να ανακάμψει πλήρως από τις κρίσεις των προηγούμενων δεκαετιών, παρά τις προσπάθειες σταθεροποίησης.
- Αντίθετη τάση στην ΕΕ: Ενώ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 22%, την ίδια περίοδο, η Ελλάδα παρέμεινε καθηλωμένη ή σημείωσε οριακή μείωση. Αυτό καταδεικνύει ότι οι έλληνες πολίτες, σε σύγκριση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, αντιμετωπίζουν σημαντική υστέρηση στο βιοτικό επίπεδο και δεν έχουν επωφεληθεί από την ευρωπαϊκή οικονομική ανάπτυξη με τον ίδιο ρυθμό, γεγονός που αντανακλά τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των οικονομικών κρίσεων και της υστέρησης μεταρρυθμίσεων.
- Θετική αξιολόγηση της Κομισιόν για τον προϋπολογισμό 2026: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε θετικά το προσχέδιο του ελληνικού δημοσιονομικού προϋπολογισμού για το 2026, χαρακτηρίζοντας τη χώρα ανάμεσα στα 12 κράτη‑μέλη που συμμορφώνονται πλήρως με τις δημοσιονομικές συστάσεις. Η Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη 2,1% για το 2025 και 2,2% για το 2026, ενώ το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί χάρη στα σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα, παρά τα δημοσιονομικά μέτρα και τις κοινωνικές παρεμβάσεις.
4
Η ιστορική συνάντηση του Πάπα Λέοντα με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο
- Η συνάντηση της Καθολικής και Ορθόδοξης Εκκλησίας: Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στη Νίκαια, μπροστά στα ερείπια του ναού που είχε φιλοξενήσει τη Σύνοδο του 325 μ.Χ., ένα ιστορικό προσκύνημα με ισχυρή συμβολική διάσταση.
- Ένα Ταξίδι για την Ενότητα των Χριστιανών: Ο Πάπας χαρακτήρισε την επικείμενη συνάντηση με τον Βαρθολομαίο ως μια σημαντική ευκαιρία για την προαγωγή της ενότητας των Χριστιανών. Το ταξίδι, που θα τον φέρει στην Τουρκία και τον Λίβανο, πραγματοποιείται με αφορμή τα 1.700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας και την απόδοση τιμής στη μορφή του Ιησού Χριστού. Ο ποντίφικας τόνισε ότι η ενότητα των Χριστιανών μπορεί να αποτελέσει πηγή ειρήνης για όλο τον κόσμο.
- Το πρόγραμμα του ταξιδιού του Πάπα: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αναχώρηση από τη Ρώμη προς την Άγκυρα, συνάντηση του Πάπα με τον πρόεδρο Ερντογάν και επίσκεψη στο Μαυσωλείο Κεμάλ. Στη συνέχεια, μαζί με τον Πατριάρχη, θα μεταβούν στη Νίκαια για κοινή προσευχή στην περιοχή των ανασκαφών της παλιάς Βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου, ενώ το ταξίδι ολοκληρώνεται με επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη
5
Πάτησε κορυφή ο Παναθηναϊκός - Κρίσιμα ματς για Ολυμπιακό
- Ένα δεκάλεπτο έφτανε: Ο Παναθηναϊκός πάτησε το πόδι στο γκάζι στην τρίτη περίοδο και έφτασε εύκολα στη νίκη με 91-69 κόντρα στην Παρτίζαν. Ο Κεντρικ Ναν σταμάτησε στους 26 πόντους, εξαιρετική εμφάνιση από Σλούκα, Φαρίντ και Ερνανγκόμεθ.
- Κόντρα στην Βασίλισσα: Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί απόψε τη Ρεάλ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» σε μια σημαντική αναμέτρηση για την πορεία του στο Champions League. Η αποστολή των ερυθρόλευκων είναι εξαιρετικά δύσκολη, όμως οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ έχουν αποδείξει ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 22.00 και θα μεταδοθεί από το MEGA.
- Δύσκολη αποστολή: Νωρίτερα, η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού θα αντιμετωπίσει στο Βελιγράδι τον εξαιρετικό Ερυθρό Αστέρα. Η ομάδα του Μπαρτζώκα θέλει να παραμείνει σε τροχιά τετράδας, αλλά οι ερυθρόλευκοι του Βελιγραδίου έχουν αποδείξει ότι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση. Το τζάμπολ της αναμέτρησης θα γίνει στις 20.30.
