Μία ακόμα αρνητική πρωτιά κατέκτησε η Ελλάδα. Σύμφωνα με την νέα έκθεση της Eurostat, η χώρα μας είναι ουραγός στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα και η Ιταλία είναι οι δύο μοναδικές χώρες οι οποίες από το 2004 μέχρι και το 2024 είδαν το εισόδημα των νοικοκυριών να μειώνεται. Την ίδια ώρα οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ παρουσίασαν αύξηση κατά 22%.

Στη χώρα μας το κατά κεφαλήν εισόδημα μειώθηκε κατά 5%, ενώ στην Ιταλία η αντίστοιχη μείωση ήταν 4%. Να σημειωθεί δε ότι η χώρα μας διαχρονικά έχει τις χειρότερες επιδόσεις από το 2012 που παραθέτει στοιχεία η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, Εurostat, καθώς παραμένει καθηλωμένη κάτω από τα επίπεδα του 2010 που αντιστοιχεί στο 100 με τιμές που κυμαίνονται από 78,41 το 2012 (κάτω από το 100 ήταν 10 χώρες) έως 96,21 το 2024, χρονιά κατά την οποία ήταν η μόνη ευρωπαϊκή χώρα με επίδοση κάτω του 100.

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε ανά χρονιά τις επιδόσεις όλων των χωρών.

Αντίθετα, η Ρουμανία παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση σε όλη την ΕΕ του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών από το 2004 έως το 2024 με +134% ακολουθούμενη από τη Λιθουανία (95%), την Πολωνία (91%) και τη Μάλτα (90%). Οι χαμηλότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Ισπανία (11%), την Αυστρία (14%), το Βέλγιο (15%) και το Λουξεμβούργο (17%).

Το 2021 σημειώθηκε ανάκαμψη για το κατά κεφαλήν εισόδημα στην ΕΕ

Το κατά κεφαλήν εισόδημα αυξήθηκε σταθερά μεταξύ 2004 και 2008, παρέμεινε στάσιμο μεταξύ 2008 και 2011 λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και μειώθηκε το 2012 και το 2013. Έκτοτε, το εισόδημα επανέκτησε τη σταθερή του αύξηση μέχρι το 2020, οπότε και μειώθηκε λόγω της παγκόσμιας πανδημίας.

Το 2021 σημειώθηκε ανάκαμψη, αλλά το εισόδημα αυξήθηκε αργά το 2022 και το 2023. Τα πρώτα στοιχεία για το 2024 δείχνουν επιτάχυνση της αύξησης του εισοδήματος.