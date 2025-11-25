Τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες έφτασε ο Παναθηναϊκός, που με το επιβλητικό 91-69 επί της Παρτιζάν, είναι στο 9-4 της κατάταξης της Ευρωλίγκας. Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν μουδιασμένα, αλλά με ένα απίστευτο σερί 25-0 και τον Κέντρικ Ναν σε μεγάλα κέφια, έφτασαν στη νίκη και μετέτρεψαν σε πάρτι τις εξέδρες του ΟΑΚΑ.

27-31 το σκορ της πρώτης περιόδου, 21-13 αυτό της δεύτερης. Αυτό φτάνει για να αντιληφθεί κανείς πως διαμορφώθηκε το 48-44 του πρώτου ημιχρόνου στην Telekom Arena. Στην πρώτη περίοδο, η Παρτιζάν είχε σε μεγάλα κέφια τον Στέρλινγκ Μπράουν (έφτασε τους 14 πόντους σε σχεδόν 9 λεπτά) και ο Παναθηναϊκός, ως είθισται, σε πολλά παιχνίδια του, ειδικά στο ξεκίνημα, δεν ήταν σκληρός στην άμυνα.

Στη δεύτερη περίοδο, όμως, οι «πράσινοι» έπαιξαν σκληροτράχηλη άμυνα και σε συνδυασμό με την εικόνα του Ναν, που «ξύπνησε» και πήρε στις πλάτες του την ομάδα, ήρθε το προσπέρασμα στο σκορ. Επικουρικοί με πολύτιμες βοήθειες, οι Σλούκας και Φαρίντ (που με τα καρφώματά του ξεσήκωσε το ΟΑΚΑ), αλλά και ο Ρογκαβόπουλος, με 8 πόντους στο πρώτο μέρος, για να έρθει κάπως έτσι το +4.

Το 48-44 που έδειχνε ντέρμπι, έγινε 75-50 που έδειχνε… υγιεινό περίπατο και το επιμέρους 25-6 έδειξε με εμφατικό τρόπο το πράσινο ξέσπασμα!

Oταν ο Ομπράντοβιτς κάθεται στον πάγκο, τα πράγματα δεν πάνε καλά και βλέποντας την Παρτιζάν να χάνει τα αυγά και τα πασχάλια, με σερί 25-0, είχε καταλάβει απόλυτα πως, όχι μόνο το ματς είναι χαμένο, αλλά έρχεται ιστορικός διασυρμός.

Στην τελευταία περίοδο, το μόνο που είχε ενδιαφέρον ήταν το τελικό σκορ. Ο Αταμάν ξεκούρασε τα βαριά του όπλα, το ματς είχε διαδικαστικό χαρακτήρα και το 91-69 έγραψε την ιστορία της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει στο 9-4.