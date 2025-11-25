Έντονα καιρικά φαινόμενα φέρνει τις επόμενες μέρες η κακοκαιρία Adel.

Όπως λέει ο Θοδωρής Κολυδάς μπορεί η νέα επιδείνωση να ξεκίνησε από σήμερα Τρίτη, όμως το πιο κρίσιμο 48ωρο είναι αυτό της Πέμπτης και Παρασκευής, όπου αναμένονται τα υψηλότερα ποσά αθροιστικού υετού, τόσο στις ήδη πληγείσες περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας, όσο και σε τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Το όνομα της νέας κακοκαιρίας έρχεται από την πλευρά του Ισραήλ, όπου χρησιμοποιείται κυρίως ως γυναικείο και έχει ρίζες στην εβραϊκή παράδοση. Το Adel υπενθυμίζει ότι η ονοματοδοσία κακοκαιριών στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί μια κοινή προσπάθεια Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και κάθε όνομα κουβαλά και ένα κομμάτι από την ταυτότητα των τριών χωρών.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Η νέα επιδείνωση θα επηρεάσει τη δυτική χώρα, τη βόρεια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Λήξη της κακοκαιρίας προβλέπεται στα δυτικά το Σάββατο 29-11-25 και στα ανατολικά την Κυριακή 30-11-25.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ:

Τρίτη (25-11-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Διαπόντιων νήσων, Παξών) και στην Ήπειρο (κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της).

Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία.

Από το απόγευμα στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στην ανατολική Μακεδονία.

Την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: