Σιγήν ιχθύος τηρεί η Ρωσία σχετικά με τις συνομιλίες του υπουργού Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, με ρωσική αντιπροσωπεία στο Άμπου Ντάμπι.

Ερωτηθείς για το θέμα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε την Τρίτη ότι «δεν έχει τίποτα να πει», υπογραμμίζοντας πως η Ρωσία δεν έχει λάβει ακόμη «καμία επικαιροποιημένη πρόταση» για την Ουκρανία.

Παράλληλα, ο Πεσκόφ επανέλαβε ότι η μόνη πρόταση που η Μόσχα θεωρεί «ουσιαστική» είναι το αμερικανικό σχέδιο, γνωστό ως «σχέδιο Τραμπ». «Πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελέσει μια πολύ καλή βάση για διαπραγματεύσεις. Επιμένουμε στη θέση αυτή», τόνισε.

«Αναγκαία η συμμετοχή της Ευρώπης»

Αναφερόμενος στον ρόλο της Ευρώπης, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σημείωσε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν εγγυήσης ασφάλειας χωρίς τη συμμετοχή των Ευρωπαίων. «Σε κάποιο στάδιο, η συμμετοχή της Ευρώπης θα είναι αναγκαία», είπε.

Απορρίπτει το σχέδιο της Ευρώπης

Την ίδια στιγμή, το Κρεμλίνο εμφανίζεται ιδιαίτερα επικριτικό απέναντι στο ευρωπαϊκό σχέδιο που κατατέθηκε ως απάντηση στο αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης των 28 σημείων για την Ουκρανία. Τη Δευτέρα, η Μόσχα χαρακτήρισε την ευρωπαϊκή πρόταση «εντελώς μη εποικοδομητική», σημειώνοντας ότι «δεν λειτουργεί για τα ρωσικά συμφέροντα».

Σύμφωνα με το Reuters, το ευρωπαϊκό κείμενο διαφοροποιεί σημαντικά τις διατυπώσεις για το ΝΑΤΟ και τα ζητήματα εδαφών, προκαλώντας ανησυχία τόσο στο Κίεβο όσο και σε μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι Ουάσιγκτον και Μόσχα συγκλίνουν όσον αφορά τις ρωσικές απαιτήσεις.

Αποδοχή επί της αρχής από τη Ρωσία

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι «όχι όλα, αλλά πολλά σημεία του αμερικανικού σχεδίου είναι αποδεκτά» από τη Ρωσία, αν και κάποια χρειάζονται «περαιτέρω διαπραγματεύσεις».