Άλλα τέσσερα άτομα συνέλαβε σήμερα η γαλλική αστυνομία, στο πλαίσιο των ερευνών για την τεραστίων διαστάσεων κλοπή στο Λούβρο, τον περασμένο μήνα, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία του Παρισιού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ύποπτοι είναι δύο άνδρες ηλικίας 38 και 39 ετών και δύο γυναίκες ηλικίας 31 και 40 ετών.

Ακόμη τέσσερα άτομα είχαν συλληφθεί στις 29 Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου και έχουν τεθεί υπό επίσημη έρευνα, με κατηγορίες για «κλοπή από οργανωμένη συμμορία» και «σύσταση εγκληματικής ομάδας». Οι πρώτες συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά από έρευνες DNA, που οδήγησαν στον εντοπισμό δύο εκ των δραστών, οι οποίοι είχαν εισβάλει στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου (του Ayed G., ο οποίος ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση για την Αλγερία, και του Abdoulaye N.) και στη συνέχεια ενός τρίτου άνδρα, του Slimane K., που θεωρείται πως ήταν οδηγός σε ένα από τα δύο μηχανάκια που λειτούργησαν ως οχήματα διαφυγής.

Το χρονικό της κλοπής του αιώνα

Στις 19 Οκτωβρίου, διαρρήκτες κατάφεραν να μπουν στο Λούβρο και να κλέψουν, λίγο μετά το άνοιγμα του εμβληματικού μουσείου και μέσα σε λίγα λεπτά, κοσμήματα αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας είχε καταγράψει τέσσερις δράστες να υλοποιούν την τολμηρή επιχείρηση στον πλέον πολυσύχναστο κλειστό χώρο της γαλλικής πρωτεύουσας, με τη βοήθεια μιας ανυψωτικής πλατφόρμας πάνω σε φορτηγό. Δύο εξ αυτών εισήλθαν στη Γκαλερί του Απόλλωνα και, χρησιμοποιώντας τροχούς κοπής, άρπαξαν πολύτιμα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, ανεκτίμητης ιστορικής αξίας. Ανάμεσα στα κλοπιμαία περιλαμβάνονται σετ κοσμημάτων διακοσμημένα με πολυάριθμα διαμάντια και πολύτιμες πέτρες.

Η πορεία των ερευνών

Η αξιοπιστία του Λούβρου στη διαφύλαξη των αναρίθμητων έργων που φιλοξενεί, σπιλώθηκε από την κλοπή, προκαλώντας διάλογο σχετικά με τα κενά ασφαλείας στο πιο πολυσύχναστο μουσείο του κόσμου.

Τα υπερπολύτιμα κοσμήματα δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί. Προς το παρόν, οι ερευνητές εξακολουθούν να τα αναζητούν και οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση του ή των ενδεχόμενων ηθικών αυτουργών αυτού του εντυπωσιακού «κασέ». Η έρευνα διεξάγεται από δύο παριζιάνους ανακριτές, μετά το άνοιγμα δικαστικής πληροφοριακής δικογραφίας από την εισαγγελία του Παρισιού, τμήμα JIRS – Ειδική Διαπεριφερειακή Δικαιοδοσία.