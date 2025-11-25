Το FBI κινείται για να ανακρίνει έξι Δημοκρατικούς βουλευτές και γερουσιαστές που κάλεσαν δημόσια τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να μην υπακούσουν σε «παράνομες εντολές» της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε το Fox News και δήλωσε ένας αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης στο Reuters.

Σε βίντεό τους που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, οι έξι Δημοκρατικοί υποστήριξαν ότι «αυτή η κυβέρνηση στρέφει τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας και τους επαγγελματίες στις μυστικές υπηρεσίες εναντίον του αμερικανικού λαού». «Σήμερα, οι απειλές για το Σύνταγμά μας δεν προέρχονται μόνο από το εξωτερικό, αλλά και από εδώ στην πατρίδα μας», δήλωσαν αυτοί οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του γερουσιαστή Μαρκ Κέλι, πρώην μέλους του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και αστροναύτη της NASA, και της γερουσιαστή Ελίσα Σλότκιν, η οποία υπηρέτησε για τη CIA στο Ιράκ. «Μπορείτε να αρνηθείτε παράνομες διαταγές», προέτρεψαν.

Οι άλλοι βουλευτές είναι οι Τζέισον Κρόου, Μάγκι Γκούντλαντερ, Κρις Ντελούζιο και Κρίσι Χούλαχαν.

Έρευνα κατά του Μαρκ Κέλι από το υπουργείο Άμυνας για στρατοδικείο

Χθες το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως ξεκίνησε μία έρευνα σε βάρος του Κέλι, και κατά ενός από τους έξι Δημοκρατικούς βουλευτές, με παραπομπή στο στρατοδικείο, για αυτό το κάλεσμα, με τον υπουργό Αμυνας Πιτ Χέγκεθ να μιλά για «στασιαστικές» ενέργειες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Κέλι απάντησε πως δεν θα εκφοβιστεί από τις απειλές του Πενταγώνου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε αντιδράσει εντόνως χαρακτηρίζοντας τους βουλευτές και γερουσιαστές «προδότες» μιλώντας για «συμπεριφορά στασιαστών» που «τιμωρείται με θάνατο!».

Στο βίντεό τους οι Δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές δεν διευκρίνισαν σε ποιες διαταγές αναφέρονταν, αλλά ο Τραμπ και ο πιστός σύμμαχός του στο Πεντάγωνο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, έχουν επικριθεί για τη χρήση των ενόπλων δυνάμεων, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο εξωτερικό. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διέταξε, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς σε πόλεις όπου κυβερνούν Δημοκρατικοί, συμπεριλαμβανομένων του Λος Άντζελες και της Ουάσινγκτον, παρά τις αντιθέσεις των τοπικών αρχών.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης πραγματοποιήσει τουλάχιστον 20 επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό εναντίον πλοίων που κατηγορούν -χωρίς να παρουσιάσουν κανένα στοιχείο- ότι μεταφέρουν ναρκωτικά, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 83 θανάτους.