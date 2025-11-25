Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι πληρωμές των αγροτών και των κτηνοτρόφων, καθώς μέχρι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, αναμένεται να προχωρήσει η καταβολή της προκαταβολής (το 70%) της βασικής ενίσχυσης, συνολικού ύψους 600 εκατ. ευρώ, όπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης, στην εκπομπή του «Οικονομικού Ταχυδρόμου» στο Mega News και στη δημοσιογράφο Αθανασία Ακρίβου.

Αμέσως μετά την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης, όπως σημείωσε ο κ. Πρωτοψάλτης θα δρομολογηθεί η καταβολή του Μέτρου 23, ύψους 180 εκατ. ευρώ καθώς και οι εκκαθαρίσεις αγροτικών προγραμμάτων, οι οποίες εκκρεμούν.

Για πρώτη φορά η επιδότηση των κτηνοτρόφων θα συνδεθεί με την παραγωγή (έλεγχος των τιμολογίων γάλακτος, κρέατος, ζωοτροφών κτλ)

Ταυτόχρονα, τις επόμενες ημέρες, ίσως και το επόμενο διήμερο, θα γίνει η εξειδίκευση του νέου μέτρου ενίσχυσης για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι επλήγησαν από την ευλογιά προβάτων, καθώς θα ανακοινωθεί τόσο το ποσό που θα καταβληθεί όσο και οι όροι και οι προϋποθέσεις.

«Πρώτοι εμείς θέλουμε να πληρώσουμε έγκαιρα τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους», ανάφερε ο κ. Πρωτοψάλτης, ο οποίος τόνισε ότι για να ξεκλειδώσει η καταβολή της βασικής ενίσχυσης, έπρεπε πρώτα να ληφθεί το «πράσινο φως» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – το οποίο και έγινε την περασμένη εβδομάδα – για το action plan 2 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Δυστυχώς έχουμε βρεθεί μπροστά σε μια δύσκολη συγκυρία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και καταστάσεις που έχουν οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να μην διακινδυνεύσει η ροή των κοινοτικών πόρων στη χώρα», επισήμανε.

Σημείωσε δε, ότι για πρώτη φορά η επιδότηση των κτηνοτρόφων θα συνδεθεί με την παραγωγή (έλεγχος των τιμολογίων γάλακτος, κρέατος, ζωοτροφών κτλ).

<br />

Αναντιστοιχία και παρατυπίες στις δηλώσεις

«Υπάρχουν καθυστερήσεις, δεν το έχουμε αμφισβητήσει αυτό, ούτε κρυβόμαστε αλλά εξηγούμε ότι πρέπει να γίνουν επιπλέον έλεγχοι, πρέπει να εφαρμοστεί το σχέδιο δράσης, που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή», επισήμανε ο γενικός γραμματέας, τονίζοντας ότι κατά τους ελέγχους που έχουν γίνει «έχουμε βρει παρατυπίες και αναντιστοιχίες στις δηλώσεις».

«Στόχος μας είναι να πληρωθούν όσοι περισσότεροι γίνεται και να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του συστήματος των πληρωμών. Πρέπει κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα να έχουμε έναν μηχανισμό πληρωμών, όπου οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι να παίρνουν τα χρήματά τους γρήγορα και με διαφάνεια και όχι αυτοί που δεν τα δικαιούνται. Θα διορθώσουμε τα κακώς κείμενα ώστε να γυρίσει σελίδα ο αγροτικός τομέας», σημείωσε.

Μάλιστα, όπως ανέφερε, όσα χρήματα που δεν θα κατευθυνθούν σε επιτήδειους, δεν θα επιστραφούν στις Βρυξέλλες, αλλά θα κατανεμηθούν προς τους έντιμους αγρότες.

Για την ευλογιά προβάτων

«Η ευλογιά είναι μια πραγματική απειλή για την ελληνική κτηνοτροφία. Έχουν θανατωθεί 420.000 ζώα από σχεδόν 6 με 6,5 εκατ. αιγοπρόβατα και έχουν μολυνθεί πάρα πολλές περιοχές», επισήμανε ο κ. Πρωτοψάλτης, ανακοινώνοντας ότι τις επόμενες ημέρες θα γίνει η εξειδίκευση του μέτρου για την καταβολή αποζημιώσεων για το χαμένο εισόδημα των κτηνοτρόφων, που θανάτωσαν τα ζώα τους.

«Σκοπός μας είναι να φτάσουν τα χρήματα γρήγορα στους κτηνοτρόφους. Ταυτόχρονα πέρα από την αποζημίωση όσων έχουν πληγεί, θέλουμε να μην πληγούν ακόμα περισσότεροι», ξεκαθάρισε, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Η ευλογιά είναι μείζον θέμα. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία για να μπορέσουμε να την σταματήσουμε τη ζωονόσο, αλλιώς θα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στην ελληνική κτηνοτροφία και αυτό θα έχει επιπτώσεις στα προϊόντα, στις τιμές, στον καταναλωτή».

