Η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρίσκεται ανάμεσα στα πρόσωπα που δέχονται σφοδρή κριτική στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» (εκδ. Gutenberg).

Ο πρώην Πρωθυπουργός αφιερώνει εκτενείς αναφορές στη σχέση τους και στον τρόπο με τον οποίο η στάση της ως Προέδρου της Βουλής σημάδεψε κρίσιμες στιγμές της πολιτικής περιόδου.

Δεν κρύβει ότι η συνεργασία με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου υπήρξε, όπως τη χαρακτηρίζει, «μια από τις πλέον επώδυνες εμπειρίες» της περιόδου εκείνης. Η «αυτοκαταστροφική αδιαλλαξία» και η «εξουσιαστική μανία» καθόρισαν την εικόνα της Βουλής και οδήγησαν ακόμη και σε στιγμές «γελοιοποίησης» του Κοινοβουλίου.

«Γαντζωμένη στην καρέκλα»

Στο βιβλίο αναφέρει πως είχε ήδη μετανιώσει για την απόφασή του να αναλάβει την προεδρία της Βουλής. Η στάση της, όπως γράφει, ήταν «συστηματικά συγκρουσιακή και παρελκυστική», με συμπεριφορές που θεωρούσε ότι δεν αρμόζουν στη θεσμική της θέση.

Ο κ. Τσίπρας αναφέρει πως ήταν «γαντζωμένη στην καρέκλα», με προσδοκίες που στόχευαν σε «αρχηγικές φαντασιώσεις». Κατά τον ίδιο, αντί να λειτουργήσει ως «θεσμική εγγυήτρια», η Πρόεδρος της Βουλής είχε καταλήξει «παράγοντας γελοιοποίησης του Κοινοβουλίου».

