5 το πρωί: Eυρωπαϊκή αντιπρόταση στο σχέδιο Τραμπ – Ξανά στους δρόμους οι αγρότες – Πληρώνεται σήμερα το επίδομα των 250 ευρώ
Τις «κόκκινες γραμμές» τους στο σχέδιο Τραμπ παρουσίασαν οι Ευρωπαίοι, έπειτα από τις πολύωρες διαβουλεύσεις στη Γενεύη, για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο αμερικανός ΥΠΕΞ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος, με ορισμένα ζητήματα, ωστόσο, να παραμένουν ανοιχτά.
1
Σκληρό διπλωματικό θρίλερ για το σχέδιο Τραμπ
- Ευρωπαϊκή αντιπρόταση: Το φως της δημοσιότητας είδε το ευρωπαϊκό σχέδιο που κατατίθεται ως αντιπρόταση στο πακέτο των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η ευρωπαϊκή πρόταση επιδιώκει να τροποποιήσει ορισμένα κρίσιμα σημεία του αμερικανικού σχεδίου, προκειμένου να διασφαλιστούν η στρατιωτική ικανότητα της Ουκρανίας, η κυριαρχία της και η προστασία της μέσω εγγυήσεων ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ.
- Αισιοδοξία από Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ, η Ευρώπη και το Κίεβο έχουν μειώσει σημαντικά τις διαφορές τους, σύμφωνα με τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ανέφερε ότι το προσχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκεται πλέον πιο κοντά σε συναίνεση. Τόνισε ότι θα υπάρξουν προσαρμογές ώστε να ικανοποιούνται Ουκρανία και ΗΠΑ, ενώ η τελική συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί από τους ηγέτες, με ορισμένα ζητήματα να παραμένουν ανοιχτά.
- «Καμία ευγνωμοσύνη»: Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την ουκρανική ηγεσία για έλλειψη ευγνωμοσύνης προς τις ΗΠΑ, ενώ στράφηκε και κατά της Ευρώπης για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, αλλά και κατά του Τζο Μπάιντεν για αδράνεια από την αρχή του πολέμου. Ο αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε επίσης τον πόλεμο «χαμένο για όλους». Μάλιστα, εξετάζεται το ενδεχόμενο επίσκεψης του Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα, αν και ακόμη δεν έχει οριστεί ημερομηνία.
2
Πανελλαδικές αγροτικές κινητοποιήσεις από 30 Νοεμβρίου
- Μπλόκα αγροτών: Από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου προγραμματίζονται τα πρώτα μπλόκα που αποφασίστηκαν στη σύσκεψη της Νίκαιας στη Λάρισα, με κύριο στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου μεγάλου μπλόκου στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης.
- Κινητοποιήσεις πανελλαδικά: Αγρότες από όλη τη χώρα συμφώνησαν να επεκτείνουν τις κινητοποιήσεις τους με διάφορες μορφές, με τρακτέρ στους δρόμους, παρεμβάσεις σε λιμάνια και άλλα σημεία, ενώ στο πλευρό τους βρίσκονται και οι κτηνοτρόφοι που ζητούν άμεση κυβερνητική στήριξη για την ευλογιά.
- Αιτήματα και ζημιές: Παρά τις πρόσφατες πληρωμές επιδοτήσεων, οι αγρότες επιμένουν ότι το υψηλό κόστος παραγωγής και οι χαμηλές τιμές πώλησης τους πιέζουν ασφυκτικά, ενώ οι κτηνοτρόφοι τονίζουν τις τεράστιες απώλειες από την ευλογιά, με 417.000 αιγοπρόβατα να έχουν θανατωθεί, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία.
3
Σήμερα η πληρωμή του επιδόματος των 250 ευρώ
- Νωρίτερα η καταβολή: Το επίδομα των 250 ευρώ προς τους συνταξιούχους θα καταβληθεί τελικώς νωρίτερα από το προγραμματισμένο κι έτσι, αντί της προσεχούς Παρασκευής, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα. Την αλλαγή ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησης του.
- Τα κριτήρια: Το ποσό θα χορηγείται σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ και περιουσία έως 200.000 ευρώ, εφόσον είναι άγαμοι. Για έγγαμους ή σε σύμφωνο συμβίωσης, τα όρια ανέρχονται σε 26.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και 300.000 ευρώ περιουσία.
- Ποια η διαδικασία; Δεν απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια ή αίτηση από τους δικαιούχους, καθώς η διαδικασία γίνεται αυτόματα. Έτσι, μέσα στον Νοέμβριο, εκτός από την καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου, θα πιστωθεί και η νέα ετήσια ενίσχυση των 250 ευρώ στους λογαριασμούς τους.
4
Επιμένει η κακοκαιρία, έπεσαν τα πρώτα χιόνια
- Ο καιρός σήμερα: Αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές με αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές σε κεντρικά – νότια νησιά και Κρήτη, ενώ το βράδυ αναμένονται βροχές σε Ήπειρο και Επτάνησα. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη νεφώσεις αναμένονται από το βράδυ, ήπιοι ανέμοι και θερμοκρασίες έως 18°C και 15°C αντίστοιχα.
- Χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες: Πισοδέρι και Βασιλίτσα ντύθηκαν στα λευκά με πολύωρη χιονόπτωση, δημιουργώντας αισιοδοξία για άνοιγμα χιονοδρομικών κέντρων τα Χριστούγεννα με τη θερμοκρασία να πέφτει αισθητά στις ορεινές περιοχές.
- Πλημμύρες και ζημιές: Σφοδρές βροχές και καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες, αποκλεισμούς χωριών και ζημιές σε δρόμους και κατοικίες, ενώ οι Δήμοι Ζαγορίου, Ιωαννιτών και Πωγωνίου (ΠΕ Ιωαννίνων), Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΠΕ Άρτας), Φιλιατών (ΠΕ Θεσπρωτίας), Ζηρού (ΠΕ Πρέβεζας) και Νεστορίου (ΠΕ Καστοριάς) κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
5
Αμετάβλητη η κορυφή της Super League
- Και τώρα η Ρεάλ: O Ολυμπιακός επικράτησε με 3-0 του Ατρόμητου στο «Γ.Καραϊσκάκης», για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League και παρέμεινε πρώτος στην βαθμολογία ενώ παράλληλα διατήρησε καλή ψυχολογία ενόψει του αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτης την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League. Την αναμέτρηση θα μεταδώσει στις 22:00 το MEGA σε περιγραφή του Αντώνη Κατσαρού.
- Επικράτησαν τα φαβορί: Για την 11η αγωνιστική ο ΠΑΟΚ λύγισε με 3-0 την Κηφισιά και βρίσκεται στο -2 από τους Πειραιώτες. Έναν βαθμό κάτω από τους Θεσσαλονικείς βρίσκεται η Ένωση, μετά την επικράτηση με 1-0 εναντίον του Άρη στην OPAP Arena. Νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Πανσερραϊκό με 3-0 και έτσι έφτασε τους 18 βαθμούς.
- Τα δύο σημερινά παιχνίδια: Στους 18 βαθμούς βρίσκονται επίσης ο 4ος Βόλος και ο 5ος Λεβαδειακός, οι οποίοι κοντράρονται σήμερα Δευτέρα (24/11, 18:00) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται στις 20:00 στη Λάρισα με την ΑΕΛ Novibet να υποδέχεται τον ΟΦΗ. Και οι δύο ομάδες καίγονται για βαθμούς προκειμένου να ξεκολλήσουν από την ουρά της βαθμολογίας.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.