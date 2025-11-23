Το ευρωπαϊκό σχέδιο που κατατίθεται ως αντιπρόταση στο πακέτο των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έφερε στο φως ο διεθνές πρακτορείο Reuters.

Η ευρωπαϊκή πρόταση στοχεύει στην αναθεώρηση ορισμένων καίριων σημείων του αμερικανικού πλάνου, ώστε να διασφαλιστούν η στρατιωτική ισχύς της Ουκρανίας, η κυριαρχία της και η θωράκιση της χώρας μέσω εγγυήσεων ασφαλείας στα πρότυπα του ΝΑΤΟ.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει:

Περιορισμός του στρατού της Ουκρανίας σε 800.000 άτομα σε «ειρηνική περίοδο» (αντί για το γενικό όριο των 600.000 ατόμων που αναφέρεται στην πρόταση των ΗΠΑ)

Η απόφαση της Ουκρανίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ εξαρτάται από τη συναίνεση των μελών του μπλοκ, η οποία προς το παρόν δεν υπάρχει

Το ΝΑΤΟ θα συμφωνούσε επίσης να μη σταθμεύει μόνιμα στρατεύματα υπό τις διαταγές του στην Ουκρανία σε καιρό ειρήνης

Η Ουκρανία θα λάμβανε «οικονομική αποζημίωση», μεταξύ άλλων μέσω των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που θα παρέμεναν δεσμευμένα έως ότου η Μόσχα αποζημιώσει την Ουκρανία για τις ζημίες που της προκάλεσε

Το Κίεβο θα υποσχόταν να μην ανακτήσει τα κατεχόμενα εδάφη με στρατιωτικά μέσα

Οι διαπραγματεύσεις για την ανταλλαγή εδαφών θα ξεκινήσουν από τη «Γραμμή Επαφής».

Η Ουκρανία θα διεξαγάγει εκλογές το συντομότερο δυνατό μετά την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Θα λάβει επίσης εγγυήσεις από τις ΗΠΑ που θα αντικατοπτρίζουν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

Το μήνυμα Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι διατύπωσε σήμερα την εκτίμηση πως το αμερικανικό σχέδιο που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία θα μπορούσε να συμπεριλάβει τις ουκρανικές απόψεις, σχολιάζοντας τις συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ των Ουκρανών, των Αμερικανικών και των Ευρωπαίων στη Γενεύη.

«Φαίνεται πως οι αμερικανικές προτάσεις θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν έναν συγκεκριμένο αριθμό στοιχείων που βασίζονται στις ουκρανικές αντιλήψεις και είναι αναγκαία για τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

«Έχουμε λάβει ήδη σύντομες αναφορές από τα μέλη των αντιπροσωπειών μας σχετικά με τα αποτελέσματα των πρώτων συναντήσεών τους και συνομιλιών», ανέφερε επίσης ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Η δουλειά συνεχίζεται προκειμένου να καταστούν όλα τα στοιχεία πραγματικά αποτελεσματικά για την επίτευξη του βασικού στόχου που αναμένουν οι πολίτες μας: να τερματιστεί η αιματοχυσία και ο πόλεμος», πρόσθεσε.

Απο την πλευρά του, ο ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας της Ουκρανίας, Ρούστεμ Ουμέροφ, τόνισε πως η Ουκρανία αναμένει να καταγραφεί περαιτέρω πρόοδος στις συνομιλίες με Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους στη Γενεύη.

«Οι τωρινές μας προτάσεις αν και δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί περιλαμβάνουν πολλές ουκρανικές προτεραιότητες», είπε ο Ουμέροφ, γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας και Άμυνας, σε ανάρτησή του στο Telegram.

«Εκτιμάμε που οι Αμερικανοί εταίροι μας εργάζονται στενά με εμάς για να κατανοήσουν τις ανησυχίες μας, προκειμένου να φθάσουμε σε αυτό το κρίσιμο σημείο και αναμένουμε να καταγράψουμε περισσότερη πρόοδο σήμερα».

Τραμπ: «Καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειες των ΗΠΑ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε σήμερα την ουκρανική ηγεσία ότι δεν επέδειξε «καμία ευγνωμοσύνη» προς τις ΗΠΑ, την ώρα που επιχειρεί να επιβάλει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία αμφισβητεί το Κίεβο.

Σε ένα μήνυμα στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος στρέφεται επίσης κατά των Ευρωπαίων, που «συνεχίζουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία» και στον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, τον οποία κατηγορεί για αδράνεια από την αρχή του πολέμου.

«Η ουκρανική ηγεσία δεν εξέφρασε καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας και η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πωλούν μαζικές ποσότητες όπλων στο ΝΑΤΟ, για διανομή στην Ουκρανία», έγραψε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους, ενώ Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συναντώνται στη Γενεύη για συνομιλίες επί ενός σχεδίου που παρουσίασε η Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου.

«Κληρονόμησα έναν πόλεμο που δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί, (έναν) χαμένο (πόλεμο) για όλους», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, γράφοντας με κεφαλαία γράμματα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθεί σήμερα στη Γενεύη με μια ουκρανική αντιπροσωπεία με την ελπίδα να καταγραφεί πρόοδος στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία.

Η πρόταση Μερτς

Πρόταση επί του αμερικανικού σχεδίου για την Ουκρανία, προκειμένου «να κάνουμε την Πέμπτη τουλάχιστον ένα πρώτο βήμα», δήλωσε ότι έχει υποβάλει ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, τονίζοντας ότι δεν θεωρεί ρεαλιστικό το χρονοδιάγραμμα που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Προς το παρόν δεν έχω πειστεί ότι η λύση που επιθυμεί ο πρόεδρος Τραμπ θα επιτευχθεί εντός των προσεχών ημερών», δήλωσε ο καγκελάριος στο περιθώριο της Συνόδου της Ομάδας των Είκοσι (G20) στο Γιοχάνεσμπουργκ, επισημαίνοντας ότι η ευρωπαϊκή πλευρά έχει αναθεωρήσει σε σημαντικό βαθμό το αμερικανικό σχέδιο και το έχει επιστρέψει. «Τα 28 σημεία είναι υπερβολικά περίπλοκα για να επιτευχθεί συμφωνία σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», τόνισε ο Φρίντριχ Μερτς και υπογράμμισε την ανάγκη «να κάνουμε τουλάχιστον ένα πρώτο βήμα την Πέμπτη». Σε αυτό το πνεύμα, όπως ανέφερε, υπέβαλε μια «περιορισμένη πρόταση» στην προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας. «Η πρόταση συζητείται τώρα και στη Γενεύη», δήλωσε, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, οι Ευρωπαίοι ελπίζουν να μετακινήσουν τις ΗΠΑ και να επιμείνουν ότι ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις για ανταλλαγή εδαφών μπορούν να ξεκινήσουν μόνο όταν τελειώσει ο πόλεμος κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής επαφής. Επιπλέον, απαιτούν μια πιο συγκεκριμένη εγγύηση ασφαλείας από τους Αμερικανούς για την Ουκρανία, η οποία θα πρέπει να αντιστοιχεί στη ρήτρα αμοιβαίας βοήθειας της συνθήκης του ΝΑΤΟ, ενώ τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, εάν η Ρωσία δεν είναι διατεθειμένη να την αποζημιώσει άμεσα. Σύμφωνα με την πρόταση των Ευρωπαίων, οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα πρέπει να αρθούν μόνο σταδιακά. ‘Αλλες ρήτρες στο αμερικανικό σχέδιο, συμπεριλαμβανομένης της σχεδιαζόμενης απελευθέρωσης όλων των ομήρων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, είναι αποδεκτές.