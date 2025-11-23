Ολοκληρώθηκε στις 19:00 η εκλογική διαδικασία για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, από την οποία θα αναδειχθούν οι νέοι τοπικοί εκπρόσωποι του κόμματος σε όλη την επικράτεια.

​Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (ΚΕΦΕ) καθώς και της Γραμματείας Οργανωτικού της ΝΔ, η συμμετοχή των μελών κρίθηκε αρκετά μεγάλη.

Το εκλογικό του δικαίωμα για τις εσωκομματικές διαδικασίες της Νέας Δημοκρατίας άσκησε το απόγευμα ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τον γιο του Κωνσταντίνο.

​Ο κ. Μητσοτάκης μετέβη στο Πνευματικό Κέντρο των Κάτω Πετραλώνων λίγα λεπτά μετά τις 18:00. Κατά την άφιξή του στο εκλογικό κέντρο, ο πρωθυπουργός έτυχε θερμής υποδοχής από μέλη και φίλους του κόμματος που βρίσκονταν στο σημείο για την εκλογική διαδικασία.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Γέμισαν οι κάλπες» ήταν το πρώτο σχόλιο του κ. Μητσοτάκη όταν έφτασε στη γραμματεία, ενώ και σε δήλωσή του αργότερα εξέφρασε την ικανοποίησή του για τους 122.000 πολίτες που συμμετείχαν στη διαδικασία, πολλοί εξ αυτών για πρώτη φορά, όπως είπε.

Σύμφωνα με το κόμμα, 122.546 ενεργά μέλη της παράταξης συμμετείχαν σήμερα στη διαδικασία εκλογής για τους 2.500 εκπροσώπους που διεκδικούν τις θέσεις των προέδρων και των Συμβουλίων των 59 Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και των 330 Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ).

Με σημερινή διαδικασία εκλέγονται επίσης 1.000 σύνεδροι, οι οποίοι θα μετέχουν στην κορυφαία θεσμική διαδικασία της Νέας Δημοκρατίας, στο επόμενο τακτικό συνέδριό της.

Περισσότερες από 1.200 κάλπες στήθηκαν σε 233 σημεία της χώρας, σε μια διαδικασία που διοργανώθηκε στο σύνολό της από την κεντρική εφορευτική επιτροπή (ΚΕΦΕ) και την γραμματεία οργανωτικού του κόμματος.

Η δήλωση του πρωθυπουργού

«Με μεγάλη χαρά συμμετέχω και εγώ στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, μια γιορτή δημοκρατίας για τη μεγάλη μας παράταξη. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι 122.000 πολίτες ενεγράφησαν για να συμμετέχουν σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Πολλά από τα μέλη τα οποία ενεγράφησαν είναι νέα, συμμετέχουν για πρώτη φορά στις εσωκομματικές μας εκλογές.

Να εκφράσω επίσης την ικανοποίησή μου γιατί λόγω των περιορισμών που έχουμε βάλει θα έχουμε μια σημαντική ανανέωση στους Προέδρους και στα μέλη των αιρετών μας οργάνων και να επαναλάβω για μια ακόμη φορά ότι η Νέα Δημοκρατία αντλεί δύναμη από τα μέλη της.

Είμαστε η μεγάλη δημοκρατική παράταξη αυτού του τόπου. Η μόνη παράταξη η οποία εγγυάται τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την προκοπή των Ελλήνων. Η παράταξη η οποία στηρίζει τη μεσαία τάξη. Η παράταξη εκείνη η οποία κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας, με μέτρα στήριξης, κάποια από τα οποία θα αρχίσουν να υλοποιούνται από αύριο, όταν οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα δουν τα 250 ευρώ της μόνιμης στήριξης να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους. Είναι μόλις το πρώτο από τα πολλά μέτρα στήριξης τα οποία η ελληνική κοινωνία θα δει, θα τα εισπράξει και τα οποία θα υλοποιηθούν στους επόμενους μήνες.

Να ευχηθώ από καρδιάς καλή επιτυχία στους εκλεγέντες. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ γι’ αυτή τη μαζική συμμετοχή η οποία, από ό,τι καταλαβαίνω, θα μας αναγκάσει μάλλον να παρατείνουμε και το ωράριο κλεισίματος των καλπών πέραν των 19:00.

Πιστοποιείτε και πάλι, τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, παλιοί και νέοι φίλοι, ότι εσείς είστε η μεγάλη δύναμη της παράταξής μας».

<br />

«Σημαντική η συμμετοχή των γυναικών»

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας σήμερα στο Meganews ανέδειξε την εντυπωσιακή, όπως είπε, συμμετοχή των πολιτών τόσο στη διαδικασία εγγραφής νέων μελών όσο και στις εσωκομματικές εκλογές. Όπως τόνισε, «οι 122.546 εγγραφές αποτελούν εντυπωσιακό νούμερο», ενώ «πάνω από τους μισούς βρίσκονται στην παραγωγική ηλικία 25 έως 54 ετών». Υπογράμμισε επίσης τη σημαντική συμμετοχή των γυναικών, η οποία έφτασε το 42%, σημειώνοντας ότι «είναι ωραίο να γινόμαστε περισσότερες».

Η κ. Σδούκου τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία διαθέτει «την ισχυρότερη βάση ενεργών μελών, όχι μόνο σε σχέση με τα ελληνικά κόμματα αλλά και αναλογικά με πολλά ευρωπαϊκά κεντροδεξιά κόμματα». Αναφέρθηκε στη σημερινή εκλογή 3.500 εκπροσώπων στα κομματικά όργανα, υπενθυμίζοντας ότι τα κόμματα «είναι ζωντανοί οργανισμοί που χρειάζονται ζύμωση και ενεργή συμμετοχή».

Υπενθύμισε ότι το Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2026 και σημείωσε ότι το κόμμα εισέρχεται στις εσωκομματικές εκλογές με «ισχυρή κοινωνική βάση, καθαρό πολιτικό σχέδιο και συνεκτική κυβερνητική πορεία».