Τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας σχολίασε από το βήμα της Βουλής ο Αλέξης Χαρίτσης, εκτιμώντας ότι η πρωτολογία του κινήθηκε σε «χαμηλούς τόνους».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς άφησε και μια αιχμή για την απουσία του Νίκου Δένδια από τα υπουργικά έδρανα. Διερωτήθηκε «γιατί δεν είναι εδώ να υπερασπιστεί την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης; Υπάρχει διάσταση απόψεων;».

Παρότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης είπε πως ο υπουργός βρίσκεται στις ΗΠΑ, ο κ. Χαρίτσης είπε ότι η απουσία του παρόλα αυτά «κάτι δείχνει».

Για τη Γάζα, ο κ. Χαρίτσης είπε ότι η Συμφωνία στην Αίγυπτο δείχνει ότι βρισκόμαστε σε ένα πρώτο βήμα. Όμως επεσήμανε ότι είναι «μια εύθραυστη Συμφωνία, που σηματοδοτεί τη λήξη μιας ανθρωποσφαγής. Δεν είναι ιδανική, όμως έστω και προσωρινά σταματάει τον όλεθρο κι αυτό είναι σημαντικό».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς απευθύνθηκε προς τον υπουργό Εξωτερικών λέγοντας ότι πρέπει η χώρα μας να δεσμευτεί ότι θα αναλάβει εκ νέου τη μεταφορά και νοσηλεία παιδιών από τη Γάζα, ώστε «στη συνέχεια να επιστρέψουν στην πατρίδα τους να ξαναχτίσουν τη ζωή τους στον τόπο τους», όπως κατέληξε.