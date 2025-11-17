«Καταιγισμός» αιτήσεων καταγράφεται στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, με τους δικαιούχους να σπεύδουν για να εξασφαλίσουν το επίδομα θέρμανσης.

Μόλις μία εβδομάδα μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας, οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 550.000, με πάνω από το 70% να αφορά την επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης.

Το επίδομα θέρμανσης

Το επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 ευρώ έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ για τις πιο ψυχρές περιοχές της χώρας.

Οι δικαιούχοι έχουν περιθώριο έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025 για να υποβάλουν αίτηση, ενώ πριν τα Χριστούγεννα θα πιστωθεί στους λογαριασμούς τους η προκαταβολή, που αντιστοιχεί στο 60% του επιδόματος που έλαβαν την περίοδο 2024-2025.

Τα λάθη που κοστίζουν

Τα συνηθέστερα λάθη που κάνουν ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών με κίνδυνο να χάσουν την ενίσχυση είναι τα εξής:

1. Έγγαμοι δηλώνουν ΙΒΑΝ στο όνομα του άλλου συζύγου από εκείνον που υπέβαλε την αίτηση. Θα πρέπει να δηλωθεί ο αριθμός ΙΒΑΝ που ανήκει στο πρόσωπο το οποίο έχει υποβάλει την αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση. Η δήλωση του ΙΒΑΝ πρέπει να έχει γίνει πριν την οριστικοποίηση της αίτησης, στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ.

2. Στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου αναγράφεται ο ΑΦΜ της συζύγου (ή το αντίστροφο) και όχι του δικαιούχου που υποβάλλει την αίτηση για το επίδομα θέρμανσης. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα ολοκληρωθεί η διασταύρωση των στοιχείων και η αίτηση θα «κολλήσει».

Για να λυθεί το πρόβλημα και να ολοκληρωθεί η διασταύρωση των αγορών πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει οι δικαιούχοι να προχωρήσουν εγκαίρως σε μία μόνο από τις δύο παρακάτω ενέργειες:

– πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (5 Δεκεμβρίου 2025), να κάνουν ανάκληση της αίτησης σας και να υποβάλει εκ νέου αίτηση η/ο σύζυγος σας με τους δικούς της/του TAXISnet κωδικούς.

– αν δεν έχουν περάσει 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του πετρελαίου θέρμανσης, μπορούν να ζητήσουν από τον προμηθευτή (πρατηριούχο) να αλλάξει τον ΑΦΜ αγοραστή και να δηλώσει της/του συζύγου.

3. Πρόβλημα παρατηρείται και σε διπλοκατοικίες με κοινό «ρολόι» παροχής ρεύματος, ή όταν στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης αναγράφεται διαφορετικό ΑΦΜ από το ΑΦΜ του προσώπου που υπέβαλε την αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση. Η επιδότηση χάνεται, αν δεν γίνουν εγκαίρως διορθώσεις.

4. Νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) υποβάλουν αίτηση για να λάβουν επίδομα θέρμανσης στον ηλεκτρισμό. Η αίτησή τους απορρίπτεται καθώς δεν δικαιούνται επίδομα για το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιούν για να ζεστάνουν το σπίτι τους. Εάν θέλουν να λάβουν το επίδομα θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για άλλο καύσιμο π.χ. πετρέλαιο θέρμανσης.