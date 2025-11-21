Είκοσι μέρες έμεινε πίσω από τα κάγκελα της φυλακής ο Νικολά Σαρκοζί και τώρα ήρθε η στιγμή να μάθουν όλοι πώς πέρασε.

Το βιβλίο «Νικολά Σαρκοζί, το ημερολόγιο ενός κρατουμένου» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του εκδότη Fayard, το βιβλίο του Γάλλου πρώην προέδρου έχει 216 σελίδες, δηλαδή λίγο λιγότερο από 11 σελίδες για κάθε ημέρα κράτησης.

Ένα απόσπασμα

«Στη φυλακή δεν υπάρχει τίποτα να δεις και τίποτα να κάνεις, κάτι που πράγματι γεννά το ερώτημα, για τι ακριβώς θα γράψεις 216 σελίδες; Η σιωπή δεν υπάρχει στη Λα Σαντέ [φυλακή στο Παρίσι], αλλά ότι ο θόρυβος είναι δυστυχώς διαρκής» αναφέρει ο Σαρκοζί.

Τον τσάκισε η φυλακή τον Σαρκοζί; Όχι, όπως γράφει. «Όπως [στη]ν έρημο, η εσωτερική ζωή δυναμώνει στη φυλακή» αναφέρει χαρακτηριστικά.

« En prison, il n’y a rien à voir, et rien à faire. J’oublie le silence qui n’existe pas à la Santé où il y a beaucoup à entendre. Le bruit y est hélas constant. Mais à l’image du désert la vie intérieure se fortifie en prison. » Nicolas Sarkozy, Le journal d’un prisonnier.… pic.twitter.com/7RJ8fF8qFZ — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) November 21, 2025

Ο 70χρονος Σαρκοζί φυλακίστηκε αφού κρίθηκε ένοχος ότι επέτρεψε σε «στενό συνεργάτη» και «ανεπίσημους μεσολαβητές» να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι στη Λιβύη για την προεκλογική εκστρατεία του το 2007. Αυτό τον έκανε τον πρώτο πρώην Γάλλο αρχηγό κράτους που κατέληξε πίσω από τα κάγκελα από την εποχή του συνεργάτη των Ναζί, Φιλίπ Πεταίν.

Του επετράπη να αποφυλακιστεί στις 10 Νοεμβρίου, αφού Εφετείο ενέκρινε το αίτημά του για απελευθέρωση. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του ο Σαρκοζί ήταν απομονωμένος από τον γενικό πληθυσμό της φυλακής, ενώ δύο σωματοφύλακες βρίσκονταν πάντα στο διπλανό κελί για να εξασφαλίσουν την ασφάλειά του.