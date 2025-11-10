Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου που εξέταζε το αίτημα αποφυλάκισης του. Όπως έγινε γνωστό ο καταδικασμένος για συνωμοσία Σαρκοζί, εξαιτίας της υπόθεσης της χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 με χρήματα από την Λιβύη του Μουαμάρ Καντάφι, αφέθηκε ελεύθερος με βραχιολάκι εν αναμονή της επανεξέτασης της υπόθεσης του στο Εφετείο.

Σύμφωνα με την απόφαση, το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει «κίνδυνος απόκρυψης αποδεικτικών στοιχείων, άσκησης πίεσης ή συμπαιγνίας», καθιστώντας έτσι «τη συνέχιση της κράτησης αδικαιολόγητη».

Αυστηροί περιοριστικοί όροι

Ωστόσο, θα υπόκειται σε ορισμένους αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με την απόφαση, ο Σαρκοζί απαγορεύεται να εγκαταλείψει τη Γαλλία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Σαρκοζί θα απαγορεύεται επίσης να έρχεται σε επαφή με άλλους κατηγορούμενους στην υπόθεση της Λιβύης, αλλά και με αξιωματούχους του υπουργείου Δικαιοσύνης, μετά την επίσκεψη που δέχθηκε στη φυλακή από τον νυν υπουργό Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμαρνέν.

Στόχος να προετοιμαστεί για την έφεση

Ο δικηγόρος του Σαρκοζί, Κριστόφ Ινγκρέιν, απάντησε στην απόφαση, λέγοντας ότι αυτή ήταν μόνο το πρώτο βήμα και ότι «το επόμενο βήμα είναι η δίκη σε δεύτερο βαθμό».

«Και το καθήκον μας τώρα, για τον Νικολά Σαρκοζί και για εμάς, είναι να προετοιμαστούμε για αυτή την ακροαματική διαδικασία», είπε.

Ο Σαρκοζί αναμένεται να επιστρέψει στο σπίτι του αργότερα το απόγευμα. Ο γιος του, Λουί, χαιρέτισε την απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από την παιδική του ηλικία με τον πατέρα του, συνοδευόμενη από το σύντομο σχόλιο: «Ζήτω η ελευθερία!»