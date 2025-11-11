Την πρώτη έξοδο με τη σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι, πραγματοποίησε μετά την αποφυλάκισή του ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί.

Μετά το γεύμα στο εμβληματικό εστιατόριο Flandrin, οι θαμώνες χειροκρότησαν τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, ο οποίος αποφυλακίστηκε χθες μετά από 21 μέρες στο κελί της φυλακής La Sante στο κέντρο του Παρισιού.

Ο Σαρκοζί κυκλοφορεί ελεύθερα στο Παρίσι, όμως του απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα. Μπορεί να βλέπει τους φίλους του αλλά δεν έχει το δικαίωμα να έρχεται σε επαφή με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν, λόγω του κινδύνου πίεσης των δικαστών που χειρίζονται τις δικαστικές του υποθέσεις.

Ένα 24ωρο μετά την αποφυλάκισή του δεν έχει κάνει καμία δήλωση. Σε ανάρτηση στο διαδίκτυο ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν στέλνοντάς του χιλιάδες επιστολές, υποσχόμενος να απαντήσει στον καθένα.

«Ο νόμος εφαρμόστηκε. Τώρα θα προετοιμαστώ για την έφεση. Η ενέργειά μου επικεντρώνεται αποκλειστικά στην απόδειξη της αθωότητάς μου. Η αλήθεια θα θριαμβεύσει. Αυτό είναι ένα μάθημα που μας διδάσκει η ζωή. Το τέλος της ιστορίας δεν έχει γραφτεί».

Au moment où je retrouve ma liberté et ma famille, je veux dire à toutes celles et ceux qui m’ont écrit, soutenu, défendu, combien je leur en suis reconnaissant. Vos milliers de témoignages m’ont bouleversé et donné la force de supporter cette épreuve. Le droit a été appliqué.… — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) November 10, 2025

Σύμφωνα με δημοσκόπηση, το 73% των Γάλλων δεν επιθυμεί την επιστροφή του Σαρκοζί στην πολιτική ζωή της Γαλλίας.