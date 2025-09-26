Καθώς το σοκ από την καταδίκη του πρώην Προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί για προσπάθειες συγκέντρωσης προεκλογικών κεφαλαίων από τη Λιβύη υποχωρεί, το επόμενο μεγάλο ερώτημα είναι ένα: πού θα φυλακιστεί;

Οι γαλλικές αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει σε ποια φυλακή θα πάει, αλλά άτομα με γνώση του γαλλικού δικαστικού συστήματος λένε ότι πιθανή φυλακή θα μπορούσε να είναι η Λα Σαντέ στο Παρίσι, μια ιστορική φυλακή που κάποτε φιλοξένησε τον αριστεριστή αντάρτη «Κάρλος το Τσακάλι» και τον πρώην δικτάτορα του Παναμά, Μανουέλ Νοριέγκα. «Είναι η φυλακή που ταιριάζει καλύτερα για να υποδεχθεί ένα προφίλ σαν το δικό του», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ένωσης σωφρονιστικών υπαλλήλων, Βιλφρίντ Φονκ.

Όπως είπε και μεταδίδει το Reuters η Λα Σαντέ διαθέτει μια πτέρυγα για «ευάλωτα άτομα», τα λεγόμενα «διαμερίσματα VIP», όπου στο παρελθόν φυλακίστηκαν εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και ο πρώην συνεργάτης του Σαρκοζί, Κλοντ Γκεάν, ο οποίος συγκαταλέγεται σε εκείνους που κρίθηκαν ένοχοι την Πέμπτη.

Οι κρατούμενοι στην πτέρυγα VIP κρατούνται σε μονόκλινα κελιά, σε αντίθεση με τις συνήθεις μονάδες τριών ατόμων, και παραμένουν μόνοι κατά τη διάρκεια του προαυλισμού για λόγους ασφαλείας. Εκτός όμως από αυτό, είπε ο Φονκ, οι συνθήκες δεν είναι καλύτερες από αλλού στη φυλακή, όπου τα κελιά είναι συνήθως 9-12 τετραγωνικά μέτρα.

Ντους, τηλέφωνο και ενοικιαζόμενη τηλεόραση

Ο Ζυλιέν Φισμάιστερ, από το γαλλικό τμήμα του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Φυλακών, είπε ότι η Λα Σαντέ ανακαινίστηκε πρόσφατα και έτσι διαθέτει καλύτερες συνθήκες από πολλές άλλες φυλακές.

Μετά την ανακαίνιση, είπε, όλα τα κελιά έχουν το δικό τους ντους, τηλεόραση, την οποία ο Σαρκοζί θα πρέπει να πληρώνει 14 ευρώ το μήνα και σταθερό τηλέφωνο. Τα γεύματα θα παραδίδονται στον Σαρκοζί, αν και η φυλακή επιτρέπει στους κρατουμένους να αγοράζουν προϊόντα για να ετοιμάζουν οι ίδιοι τα γεύματά τους στα κελιά.

«Δεν ευχόμαστε τη φυλακή σε κανέναν, αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι για μία φορά πρόκειται για μια προσωπικότητα που αντιπροσωπεύει έναν κοινωνικό κύκλο που συνήθως αποφεύγει τη φυλακή», δήλωσε ο Φισμάιστερ.

Η φυλακή θα μπορούσε να είναι μια δύσκολη εμπειρία για τον Σαρκοζί, έναν πρώην πρόεδρο με σκληρή στάση απέναντι στο έγκλημα, ο οποίος κάποτε είχε αποκαλέσει «απόβρασμα» τους νεαρούς ταραχοποιούς στα προάστια, απειλώντας να τους «καθαρίσει» με ισχυρές υδροφόρες.

Όπως πολλές φυλακές στη Γαλλία, η Λα Σαντέ είναι υπερπλήρης. Τον Αύγουστο υπήρχαν 1.243 κρατούμενοι στη φυλακή, η οποία έχει σχεδιαστεί να φιλοξενεί 657, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.