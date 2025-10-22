Σε ειδική πτέρυγα που διαθέτει 15 κελιά, αφιερωμένη στην ασφάλεια συγκεκριμένων, υψηλού επιπέδου, κρατουμένων, «φιλοξενείται» ο Νικολά Σαρκοζί για όσο διάστημα παραμείνει στη φυλακή La Sante των Παρισίων. Σύμφωνα με δικηγόρο του, ο πρώην πρόεδρος θα εκτίσει ποινή διάρκειας τρεις εβδομάδες έως έναν μήνα, καθώς «τρέχει», ήδη από χθες, η αίτηση αποφυλάκισης που κατέθεσαν οι συνήγοροί του, αλλά και η έφεση επί της ποινής των πέντε ετών, μετά την καταδίκη του για διαφθορά.

Ωστόσο, η πρώτη του μέρα ως έγκλειστος, πέρα από τη δυσκολία της ίδιας της κατάστασης, δεν ήταν εύκολη. Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, ένας από τους συγκρατούμενούς του καταγράφει από το παράθυρό του κελιού του το σημείο όπου φέρεται να φυλάσσεται σε απομόνωση ο πρώην πρόεδρος και δείχνοντας με το δάχτυλο, λέει: «Ο Σαρκοζί είναι ακριβώς εδώ. Στο ειδικό κελί απομόνωσης. Είναι μόνος του στο κελί του. Μόλις έφτασε, Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025 […] Θα περάσει πολύ άσχημα, αφού από κάτω είναι η πτέρυγα σωφρονισμού, για πειθαρχία (mitard). Τα ξέρουμε όλα».

Αμέσως μετά, φωνάζοντας προς το παράθυρο του κελιού του Σαρκοζί, ο κρατούμενος ακούγεται να λέει: «Θα εκδικηθούμε για τον Καντάφι. Τα ξέρουμε όλα Σαρκό για τον Ζιάντ Τακιεντιέν. Τα ξέρουμε όλα. Επίστρεψε τα δισεκατομμύρια δολάρια».

🇫🇷 FLASH | Nicolas Sarkozy est déjà MENACÉ en prison par un détenu : “On va venger Kadhafi, on est au courant de tout, Sarko. Rends les milliards de dollars”.pic.twitter.com/6UMTX5wsSC — AlertesInfos (@AlertesInfos) October 21, 2025

Με δύο αποκλειστικούς φρουρούς στη φυλακή

Πάντως, δύο αξιωματικοί ασφαλείας έχουν εγκατασταθεί σε κελί που βρίσκεται δίπλα σε αυτό του 70χρονου πολιτικού. Αυτοί οι αξιωματικοί θα βρίσκονται στο πλευρό του 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα και δε θα τον αφήνουν από τα μάτια τους, «λόγω της θέσης του και των απειλών εναντίον του», εξήγησε ο υπουργός Εσωτερικών.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο πρώην αρχηγός του κράτους έχει στη διάθεσή του «ένα απόσπασμα προστασίας, λόγω της θέσης του και των απειλών εναντίον του» και «αυτό το απόσπασμα διατηρήθηκε στη φυλακή», δήλωσε ο Λοράν Νουνιές στο ενημερωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Cnews και στον ραδιοσταθμό Europe 1.

Ο Νικολά Σαρκοζί είναι «προφανώς ένας πολίτης όπως οι άλλοι, όμως υπάρχουν απειλές λίγο πιο σημαντικές» εναντίον του ως πρώην προέδρου της Δημοκρατίας, εξήγησε ο Νουνιές.

«Είναι μια απόφαση που έχει στόχο να διασφαλισθεί η ασφάλειά του», πρόσθεσε ο Νουνιές «επιπλέον, προφανώς, όλων αυτών που εφαρμόζονται από τη διοίκηση των φυλακών». Το απόσπασμα αυτό θα παραμείνει στη θέση του «για όσο χρόνο το θεωρήσουμε χρήσιμο», διαβεβαίωσε ο υπουργός.

Οι δύο αστυνομικοί ενεργοποιήθηκαν έπειτα από αξιολόγηση της Αντιτρομοκρατικής Συντονιστικής Μονάδας (UCLAT), απόφαση που ελήφθη τη Δευτέρα, ύστερα από σύσκεψη στη Γενική Διεύθυνση της Εθνικής Αστυνομίας.

Ο διευθυντής του σωφρονιστικού καταστήματος, Σεμπαστιέν Καουέλ, εξήγησε στο RTL ότι το ειδικό καθεστώς θα διασφαλίσει τόσο «την ασφάλεια του κυρίου Σαρκοζί, όσο και την τάξη στο ίδρυμα».

Η απομόνωση

Δεδομένων των κινδύνων για την ασφάλειά του στο περιβάλλον της φυλακής, ο Νικολά Σαρκοζί έχει επίσης τεθεί σε απομόνωση. Επομένως, είναι μόνος στο κελί του και συνοδεύεται από έναν φρουρό, κάθε φορά που βγαίνει έξω, ιδιαίτερα στο δωμάτιο επισκεπτηρίου. Αυτό το καθεστώς θα διασφαλίσει τόσο «την ασφάλεια του κ. Σαρκοζί όσο και την τάξη στο ίδρυμα», εξήγησε επίσης ο Καουέλ.

Το κελί του, σύμφωνα με πηγές της γαλλικής εφημερίδας Le Parisien, έχει εμβαδόν 9 τετραγωνικών μέτρων και είναι εξοπλισμένο με μονό κρεβάτι, γραφείο βιδωμένο στο πάτωμα, κομοδίνο, πλαστική καρέκλα, τηλεόραση, σταθερό τηλέφωνο, τουαλέτα και ντουζιέρα, ράφια, μαγειρική εστία και μια ξύλινη κορνίζα . Το παράθυρο διαθέτει σιδερένια κάγκελα, ενώ η θωράκισή του επιτρέπει ελάχιστο φυσικό φως.

Θα μπορεί να χρησιμοποιεί ένα τηλέφωνο τοποθετημένο στον τοίχο (επί πληρωμή) για να καλεί προκαθορισμένους αριθμούς, όμως οι συνομιλίες του ενδέχεται να καταγράφονται και δε θα έχει τη δυνατότητα να δέχεται κλήσεις. Παράλληλα, θα έχει το δικαίωμα χρήσης μικρού ψυγείου, για το οποίο θα πληρώνει περίπου 7,5 ευρώ.

Σύμφωνα με έναν από τους δικηγόρους του, θα έχει δικαίωμα σε «μία ώρα προαυλισμού την ημέρα, μόνος του, σε περιφραγμένο χώρο», ο οποίος δεν επιβλέπεται από άλλους κρατούμενους, ενώ ο Καουέλ ανέφερε ότι οι βόλτες του θα είναι «δύο φορές την ημέρα».

Τη νύχτα, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ένας φύλακας θα ανάβει το φως και ελέγχει μέσα από το «μάτι» της πόρτας.

Βάσει προγράμματος, θα έχει επίσης πρόσβαση μόνος του σε μία από τις τρεις αίθουσες γυμναστηρίου της πτέρυγας απομόνωσης, καθώς και σε ένα μικρό δωμάτιο που λειτουργεί ως βιβλιοθήκη.

Τις υπόλοιπες ώρες θα παραμένει «κλειδωμένος στο κελί του» και, όπως όλοι οι κρατούμενοι, θα έχει «τρεις επισκέψεις την εβδομάδα από την οικογένειά του», ενώ θα μπορεί να βλέπει «τους δικηγόρους του όποτε το επιθυμεί».

«Σκοπεύει να περάσει τον χρόνο του γράφοντας, κάνοντας όσο το δυνατόν περισσότερη γυμναστική και δεχόμενος επισκέψεις από την οικογένεια και τους δικηγόρους του», δήλωσε ο συνήγορος.

Το πρωινό γεύμα αποτελείται από ψωμί και μαρμελάδα, ενώ, σύμφωνα με τον κανονισμό της φυλακής, προβλέπονται άλλα δυο γεύματα εντός της ημέρας.

Τα γεύματά του θα του σερβίρονται από σωφρονιστικό υπάλληλο και όχι, όπως συμβαίνει στις υπόλοιπες πτέρυγες της La Sante, από άλλον κρατούμενο.

«Ο στόχος είναι να μην συναντήσει ποτέ άλλον κρατούμενο – ούτε στο κελί, ούτε στους χώρους δραστηριοτήτων, ούτε στον προαύλιο χώρο, ούτε κατά τη διάρκεια των επισκέψεων», πρόσθεσε ο Καουέλ.

Πώς κύλησε το πρώτο βράδυ

Μετά την τυπική διαδικασία ταυτοποίησης και τον ιατρικό έλεγχο στο υγειονομικό τμήμα της φυλακής, το πρωί της Τρίτης, ο Σαρκοζί οδηγήθηκε στο κελί του. Του παραδόθηκε ένα πακέτο με λευκά είδη, εσώρουχα, χαρτί υγείας, πιάτα και μαχαιροπίρουνα, ενώ κατά τις πρώτες ημέρες γίνεται εκτίμηση της ψυχολογικής του κατάστασης.

«Είναι σε ένα κελί 9 τ.μ., υπάρχει θόρυβος συνέχεια», σχολίασε δικηγόρος του, μετά την πρώτη του συνάντηση στο επισκεπτήριο με τον πρώην πρόεδρο, διαβεβαιώνοντας ότι ο πελάτης του δε ζήτησε και δεν έχει λάβει καμία προνομιακή μεταχείριση. «Όλοι οι κρατούμενοι κάνουν θόρυβο, φωνάζουν, χτυπούν στους τοίχους (…) Κατ’ αρχήν, δεδομένης της θέσης που κατείχε, θα έπρεπε να έχει διαφορετικό καθεστώς. Δεν το ζήτησε, δεν το έχει», πρόσθεσε.

Περιέγραψε μια «δύσκολη» πρώτη μέρα για τον Σαρκοζί, την οποία παρ’ όλα αυτά κατάφερε να «ξεπεράσει». «Προπονήθηκε, άρχισε να γράφει το βιβλίο του (…) είχε μια συνάντηση με την Κάρλα Μπρούνι. Αν ανησυχεί για κάτι, είναι η οικογένειά του», εξήγησε ακόμη.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας έχει μαζί του τρία βιβλία: Την ιστορία του Κόμη Μοντεχρίστου του Αλέξανδρου Δουμά σε δύο τόμους, έργο που περιγράφει την άδικη φυλάκιση του Πιερ Πικό, ο οποίος ορκίστηκε εκδίκηση μετά την αποφυλάκιση του. Το τρίτο βιβλίο είναι ο βίος του Ιησού Χριστού.