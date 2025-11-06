Εκατοντάδες γράμματα, δώρα, ακόμα και… χρήματα λαμβάνει καθημερινά από θαυμαστές και οπαδούς του, ο Νικολά Σαρκοζί στη φυλακή La Sante του Παρισιού, όπου εκτίει πενταετή κάθειρξη.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στη Γαλλία, το προσωπικό ασφαλείας περνά ώρες ελέγχοντας τους σάκους που λαμβάνει ο πρώην πρόεδρος της χώρας, προτού του παραδώσουν τα γράμματα και εκείνος με τη σειρά του τα παραδώσει στους δικηγόρους του και αυτοί στο Προεδρικό Γραφείο.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νικολά Σαρκοζί υπόσχεται ότι θα απαντήσει στα γράμματα, ενώ τονίζει ότι «το τέλος της ιστορίας δεν έχει γραφτεί».

Merci du fond du cœur pour votre mobilisation ✉️ ! La fin de l’histoire n’est pas écrite… pic.twitter.com/L2eIRoWBvv — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) November 6, 2025

Λαμβάνει, μάλιστα, και δώρα, όπως και χρήματα που του αποστέλλουν για να αγοράσει τρόφιμα στην φυλακή.

Ο φόβος πίσω από την εμμονή με το γιαούρτι

Δημοσιογράφος του Paris Match αναφέρει ότι ο Σαρκοζί αγοράζει απο το σούπερμαρκετ της φυλακής κονσέρβα τόνο, γιαούρτια, ενώ το μενού δεν είναι το ίδιο και για τους υπόλοιπους κρατούμενους. Ιδιαίτερη προτίμηση δείχνει μάλιστα για το γιαούρτι, αρνούμενος πεισματικά οποιοδήποτε φαγητό από το συσσίτιο, καθώς φοβάται μήπως πέσει θύμα δηλητηρίασης ή μήπως κάποιος από τους εχθρικά διακείμενους συγκρατούμενούς του επιχειρήσει να «πειράξει» το φαγητό του.

Σύμφωνα με το γαλλικό πολιτικό περιοδικό Le Point, η άρνηση να δεχθεί οποιοδήποτε σερβιρισμένο πιάτο, σε συνδυασμό με την αδυναμία του να αξιοποιήσει την εναλλακτική της προμήθειας τροφίμων από την καντίνα για να μαγειρέψει μόνος του (μια επιλογή που παρέχεται στους κρατούμενους της Λα Σαντέ), έχει οδηγήσει σε αισθητή απώλεια βάρους. Συμπληρωματικές πληροφορίες από το στενό του περιβάλλον αποκαλύπτουν την παντελή έλλειψη μαγειρικών ικανοτήτων του Σαρκοζί, με τις πηγές να δηλώνουν χαρακτηριστικά πως ο πρώην πρόεδρος «δεν ξέρει να βράσει ούτε ένα αυγό».

Στις 10 Νοεμβρίου, αναμένεται η ακρόαση για να αποφασίσουν οι δικαστές αν θα απαντήσουν θετικά ή αρνητικά στο αίτημα αποφυλάκισής του ώστε να βγει λίγο πριν τα Χριστούγεννα.