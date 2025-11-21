Σε ένα τρελό ματς, όπως συνηθίζονται να είναι αυτά της Παρί, ο Ολυμπιακός βρήκε τις λύσεις στην τελευταία περίοδο με πρωταγωνιστή τον Φουρνιέ και επικράτησε 98-86 στο ΣΕΦ.

Την Παρί την είδαμε πρόσφατα με τον Παναθηναϊκό και όλοι εντοπίσαμε ποιο ακριβώς είναι το ταλέντο της. Μία ομάδα ραν εν γκαν, όσα πάνε κι όσα έρθουν στην καθομιλουμένη. Αυτό το μπάσκετ έπαιξε στο πρώτο δεκάλεπτο στο ΣΕΦ, με τον Ρόμπινσον να βάζει 5 τρίποντο ο αθεόφοβος, υπνωτίζοντας τον Ολυμπιακό που άργησε να μπει στις συνθήκες της αναμέτρησης.

Το βασικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι δεν «μάσησε», όπως λέμε στην καθομιλουμένη όταν οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 166-24 και 21-29 (σκορ πρώτης περιόδου). Στη δεύτερη περίοδο οι πρωταθλητές Ελλάδας έσφιξαν πιο πολύ στην άμυνα, αλλά το βασικότερο βρήκαν πιο εύκολους πόντους, ακολουθώντας τον ρυθμό της Παρί. Έτσι, δεν άργησε να γίνει η ανατροπή, με την καταλυτική παρουσία του Κώστα Παπανικολάου, με τον Ολυμπιακό να κλείνει το ημίχρονο στο +9 (58-49), με 18 στις 18 βολές, 44% στο δίποντο, 47% στο τρίποντο και 17 ασίστ.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός είχε σταθερά το προβάδισμα, αλλά η Παρί δεν ήταν διατεθειμένη να τα παρατήσει. Κάθε φορά που οι Πειραιώτες είχαν το μομέντουμ για να μεγαλώσουν τη διαφορά, οι φιλοξενούμενοι (με το κλασικό ροτέισον στην πεντάδα) έμεναν κοντά στο σκορ.

Ο Ρόμπινσον συνέχισε το βιολί του σε ένα μεγάλο βράδυ, φτάνοντας τους 30 πόντους, αλλά ο Ολυμπιακός δεν πανικοβλήθηκε όταν είδε τη διαφορά να ροκανίζεται και πήρε για την τελευταία κρίσιμη περίοδο στο +6 (75-69).

Η διαφορά ήταν τέτοια που το παιχνίδι έμοιαζε πως ξεκίνησε από την αρχή. Ο Ολυμπιακός έκανε πισωγύρισμα με την εικόνα του, αφήνοντας την Παρί να μπει ξανά στο ματς. Οι «ερυθρόλευκοι» έβγαζαν μία ακατανόητη βιασύνη στις αποφάσεις τους στην επίθεση μη μπορώντας να κοντρολάρουν τον τρελό ρυθμό της γαλλικής ομάδας.

Ένα τρίποντο του Γουόκαπ, ένα αντιαθλητικό του Ρόμπινσον στον Αμερικανό κι ένα τρίποντο του Φουρνιέ έχτισαν το τελικό μομέντουμ υπέρ των γηπεδούχων που έβαλαν τέλος στο θρίλερ και έφτασαν στη νίκη με, πηγαίνοντας στο 8-4 στην κατάταξη της Ευρωλίγκας.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-29, 58-49, 75-69, 98-86