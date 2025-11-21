Η Εθνική Ελλάδος θα παίξει με Ρουμανία στο «Αλεξάνδρειο» (27/11, 18:30) και την Πορτογαλία στο Πόρτο (30/11, 19:00) στα δύο πρώτα της ματς στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 με τον Βασίλη Σπανούλη να κάνει γνωστούς τους κληθέντες.

Στην αποστολή βρίσκονται 18 παίκτες και υπάρχουν εκπλήξεις. Πέραν των παικτών του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού AKTOR, νέα πρόσωπα στη λίστα είναι οι Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ και Νίκος Περσίδης, που επιβραβεύτηκαν για την πολύ καλή σεζόν τους με Άρη και ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Ο πρώτος, μάλιστα, είναι στις κλήσεις μαζί με τον αδερφό του, Ναζ Μήτρου-Λονγκ, αλλά δεν μπορούν να βρίσκονται αμφότεροι στη δωδεκάδα, καθώς λογίζονται ως νατουραλιζέ.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

«Η Εθνική Ανδρών μπαίνει από την ερχόμενη εβδομάδα στη διαδικασία των προκριματικών αγώνων για το FIBA World Cup 2027, με τις δύο πρώτες αναμετρήσεις να είναι στη Θεσσαλονίκη με τη Ρουμανία (27/11) και στο Πόρτο με τον Πορτογαλία (30/11).

Ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε 18 παίκτες για την προετοιμασία και τους δύο αυτούς αγώνες. Οι προπονήσεις θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη από την ερχόμενη Δευτέρα (24/11), ενώ η προσθήκη των παικτών που έχουν υποχρεώσεις στην Ευρωλίγκα θα γίνει σταδιακά και η παρουσία των Νίκου Πλώτα και Νίκου Τουλιάτου αποσκοπεί πρώτιστα στη δυνατότητα διεξαγωγής των προπονήσεων με τον απαραίτητο αριθμό παικτών.

Όνομα Ημ.Γέννησης Ύψος Θέση Ομάδα Συμμετοχές Πόντοι