Οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, σε ένα παιχνίδι που είδαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αποχωρεί λόγω μυϊκού τραυματισμού και να μην επιστρέφει.

Ο δημοσιογράφος του ESPN, Σαμς Σαράνια, αποκάλυψε το μέγεθος του τραυματισμού του Έλληνα σούπερ σταρ, αλλά και το διάστημα αποχής του από τα παρκέ.

Η ανάρτηση του Σαράνια στα σόσιαλ μίντια:

«Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, υπέστη ελαφρά θλάση στην αριστερή βουβωνική χώρα και θα χάσει 1 έως 2 εβδομάδες, σύμφωνα με πηγές του ESPN.

Θετικό ήταν το αποτέλεσμα των εξετάσεων της Τρίτης για τον Αντετοκούνμπο, ο οποίος είναι ο μόνος παίκτης στο NBA με μέσο όρο 30 πόντους και 10 ριμπάουντ».