Η Utqiagvik της Αλάσκας είδε την τελευταία ανατολή του ήλιου για φέτος. Ο βορειότερος οικισμός της Αμερικής δεν θα δει ξανά τον Ήλιο μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2026, καθώς αρχίζει η Πολική Νύχτα στον Αρκτικό Κύκλο.

Λόγω της κλίσης του άξονα της Γης, ο Ήλιος δεν θα ανατείλει πάνω από τον ορίζοντα στην Utqiagvik για τις επόμενες 64 ημέρες. Ωστόσο ο συγκεκριμένος δήμος δεν θα βρίσκεται σε πλήρες σκοτάδι, αλλά θα έχει λίγες ώρες από αυτό που είναι γνωστό ως «πολιτικό λυκόφως», το απαλό γαλάζιο φως που συνήθως εμφανίζεται πριν από την αυγή αναφέρει το Fox.

Η Utqiagvik βρίσκεται περίπου 500 μίλια βορειοδυτικά του Φέρμπανκς και είναι πατρίδα περίπου 4.400 ανθρώπων, με αρχαιολογικούς χώρους που χρονολογούνται από το 500 μ.Χ., σύμφωνα με την ιστοσελίδα της πόλης.

Χωρίς το φως του Ήλιου και τη θέρμανση της ημέρας, οι θερμοκρασίες πέφτουν σημαντικά κατά την περίοδο της Πολικής Νύχτας σε όλο τον Αρκτικό Κύκλο. Το φαινόμενο αυτό συμβάλλει επίσης στη δημιουργία του Πολικού Στροβίλου, μιας περιοχής χαμηλής πίεσης που περιέχει εξαιρετικά ψυχρό αέρα στη στρατόσφαιρα της Γης.

Ενώ οι χειμώνες στην Utqiagvik περιλαμβάνουν περισσότερες από 60 ημέρες σκοταδιού, το καλοκαίρι η πόλη βιώνει σχεδόν τρεις μήνες συνεχούς ηλιοφάνειας. Η επόμενη ανατολή του Ήλιου στην πόλη θα είναι περίπου στις 1:23 μ.μ., τοπική ώρα, στις 26 Ιανουαρίου 2026.