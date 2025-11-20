Ένας από τους πρώτους οδηγούς που έλαβαν κλήση ηλεκτρονικά από την τροχαία ήταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο 28χρονος τενίστας οδηγούσε με 210 χλμ στην Αττική Οδό, πολλά χιλιόμετρα παραπάνω από το επιτρεπτό όριο

Η παράβαση καταγράφηκε από τις κάμερες και αργότερα εστάλη η κλήση στον κορυφαίο Έλληνα τενίστα. Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στον Τσιτσιπά θα αφαιρεθεί το δίπλωμα για έναν χρόνο. Παράλληλα, θα του επιβληθεί πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ.

Υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση πρώτης υποτροπής, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 4.000 ευρώ και διατάσσεται αφαίρεση άδειας για 2 έτη. Εάν υπάρξει και δεύτερη υποτροπή, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 8.000 ευρώ σε συνδυασμό με την αφαίρεση του διπλώματος για 4 χρόνια.