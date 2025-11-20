Ένα απίστευτο περιστατικό που εκτυλίχθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού φέρνει στο φως της δημοσιότητας το MEGA. Για όσα συμβαίνουν στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας έχουν γίνει πολλά ρεπορτάζ, και για τις συνθήκες κράτησης αλλά και για τις σχέσεις κρατουμένων – σωφρονιστικών.

Όπως αποκαλύπτει ωστόσο ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, στις φυλακές Κορυδαλλού σωφρονιστικός υπάλληλος έβγαλε από τη φυλακή κρατούμενο για να του επιδιορθώσει το αυτοκίνητο.

«Σωφρονιστικός υπάλληλος έβγαλε χωρίς οποιαδήποτε άδεια, χωρίς ενημέρωση οποιουδήποτε, δεν φαίνεται να τον γνώριζε κανείς τον συγκεκριμένο κρατούμενο που έχει κατηγορηθεί για δύο δολοφονίες ηλικιωμένων σε περιοχή της νοτίου Ελλάδας».

Όπως λέει ο δημοσιογράφος: «Τον έβγαλε για να κοιτάξει το αυτοκίνητό του χωρίς να υπάρχει άδεια από οποιονδήποτε. Βγήκε εκτός φυλακής ο συγκεκριμένος κρατούμενος για να βοηθήσει έναν σωφρονιστικό υπάλληλο».