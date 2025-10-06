Αιφνιδιαστική επιχείρηση της αστυνομίας έγινε το πρωί της Δευτέρας (6/10) στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Τρικάλων, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο των ξαφνικών ελέγχων σε φυλακές της χώρας, για την πάταξη της εγκληματικότητας που παρατηρείται «εντός των τειχών».

Με τη συνδρομή αστυνομικών της Δίωξης Ναρκωτικών, της Ο.Π.Κ.Ε. και τοπικών υπηρεσιών, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο σε 20 κελιά και κοινόχρηστους χώρους των φυλακών.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα στα κελιά 10 αυτοσχέδια μαχαίρια, 15 USB και μία κάρτα μνήμης, τα οποία κατασχέθηκαν, ενώ σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος έξι κρατουμένων, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.