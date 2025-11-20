Το Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου, ξεκινά στη Βουλή η συζήτηση για τον προϋπολογισμό στην Ολομέλεια και αναμένεται να ψηφιστεί τη Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης το δήλωσε πριν από λίγο κατά την καθιερωμένη «τελετή» παράδοσης του USB από τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η συζήτηση στις αρμόδιες επιτροπές θα ξεκινήσει στις 27 Νοεμβρίου.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε στον κρατικό προϋπολογισμό του ‘26, υπογραμμίζοντας ότι φέτος θα είναι η τελευταία φορά που κατατίθεται σε στικάκι (USB), ενώ ήδη από φέτος υποβάλλεται σε άυλη μορφή με QR code.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πενθήμερης συζήτησης τον λόγο παίρνουν υπουργοί της κυβέρνησης, ενώ ολοκληρώνεται με τις ομιλίες των προέδρων των κομμάτων καθώς και πρωθυπουργού ενώ ακολουθεί ψηφοφορία.

Όπως ανακοίνωσε από το βήμα της Ολομέλειας ο κ. Πιερρακάκης, μαζί με τον Προϋπολογισμό κατατέθηκαν η έκθεση επί των φορολογικών δαπανών, οι εκθέσεις των γενικών διευθυντών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου, καθώς και η Ετήσια Έκθεση Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, έχω την ιδιαίτερη τιμή να καταθέσω στο Σώμα τον Κρατικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2026 και την Εισηγητική του Έκθεση.

Καταθέτω, επίσης, έκθεση επί των φορολογικών δαπανών, εκθέσεις των Γενικών Διευθυντών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Φορολογίας, Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, την Ετήσια Έκθεση Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους καθώς και τις δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 58 του ν.4270/2014, όπως αυτό ισχύει.

Κύριε Πρόεδρε, θα σας παρακαλέσω να ορισθούν ημερομηνίες για τη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και στην Ολομέλεια του Σώματος.

Η κατάθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026 συνοδεύεται και από ειδική έκδοση του Προϋπολογισμού Επιδόσεων οικονομικού έτους 2026.

Τέλος, ενημερώνω το Σώμα ότι επιπλέον κατατίθεται ο Απoλoγισμός και o Γενικός Ισoλoγισμός τoυ Kράτoυς οικονομικού έτους 2024, συνοδευόμενοι από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Να προσθέσω δύο σημεία: Το πρώτο αφορά το περιεχόμενο του Προϋπολογισμού. Θα διαπιστώσετε, πιστεύω, όλοι, ότι είναι ένας Προϋπολογισμός ρεαλιστικός, κοινωνικός, εφαρμόσιμος και αναπτυξιακός.

Και δεύτερον μία τεχνική λεπτομέρεια: πέρα από το καθιερωμένο USB stick, o Προϋπολογισμός υποβάλλεται πλέον και σε πλήρως άυλη μορφή με QR code στο Cloud και από του χρόνου το USB stick καταργείται. Σας ευχαριστώ».

Τι προβλέπει ο προϋπολογισμός

Κυρίαρχο στοιχείο του τελικού σχεδίου είναι η ενίσχυση του εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά, μέσω μιας εκτεταμένης φορολογικής μεταρρύθμισης.

Οι βασικές οικονομικές προβλέψεις και στόχοι δεν αναμένεται να αποκλίνουν από εκείνους τους οποίους περιείχε το προσχέδιο Προϋπολογισμού το οποίο κατέθεσε τον Οκτώβριο στη Βουλή ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης.

Με βάση το προσχέδιο Προϋπολογισμού για το 2026 προβλέπεται ισχυρή ανάπτυξη, η οποία πρωτίστως βασίζεται στη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, περαιτέρω μείωση της ανεργίας (στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008) και αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Παράλληλα, ενσωματώνεται το σύνολο των μέτρων για στήριξη των νέων, των οικογενειών και των συνταξιούχων.

Ειδικότερα, προβλέπεται άνοδος του ΑΕΠ 2,4% το 2026, από 2,2% εφέτος και 2,3% το 2024. Η ιδιωτική κατανάλωση θα αυξηθεί 1,7%, από 1,9% εφέτος και 2,1% το 2024. Η δημόσια κατανάλωση θα αυξηθεί 0,7%, από 1,4% εφέτος και -4,1% το πέρυσι. Οι συνολικές επενδύσεις θα κινηθούν ανοδικά κατά 10,2%, από 5,7% το 2025 και 4,5% το 2024. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών θα αυξηθούν 4,5%, από 2,2% εφέτος και 1% πέρυσι. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών θα αυξηθούν 4,6%, από 0,9% εφέτος και 5,5% το 2024. Ενώ, η ανεργία θα μειωθεί στο 8,6%, από 9,1% εφέτος και 10,1% πέρυσι.

Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από τα 249,6 δισ. ευρώ το 2025 σε 260,9 δισ. ευρώ το 2026. Παράλληλα, ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί σε μέσα επίπεδα σε 2,2% το 2026, από 2,6% το 2025.

Επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης

Σημαντικό ρόλο στην επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης θα διαδραματίσουν τόσο η φορολογική μεταρρύθμιση, όσο και οι λοιπές παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Μέσω της διαρθρωτικής αναμόρφωσης της φορολογίας εισοδήματος με έμφαση στους νέους, στις οικογένειες με παιδιά και στη μεσαία τάξη, ενισχύεται άμεσα το εισόδημα των πολιτών. Παράλληλα, η μείωση των συντελεστών συνεπάγεται μεγαλύτερη ωφέλεια για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες με κάθε μελλοντική αύξηση των αποδοχών τους.

Στο πλαίσιο της δημογραφικής φορολογικής μεταρρύθμισης εισάγονται επιπλέον μέτρα με τοπικά χαρακτηριστικά και παρεμβάσεις που σχετίζονται με το στεγαστικό πρόβλημα, όπως η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, η μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, η μείωση της φορολογίας ενοικίων σε συνδυασμό με την επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως, καθώς και η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για τις κατοικίες και άλλα περιουσιακά στοιχεία με απαλλαγή των εξαρτώμενων τέκνων από την ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης.

Επιπροσθέτως, ενισχύεται το εισόδημα των συνταξιούχων μέσω της σταδιακής κατάργησης του συμψηφισμού των αυξήσεων των συντάξεων με την προσωπική διαφορά, με την περαιτέρω αύξηση των συντάξεων βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού, καθώς και με την ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, των ανασφάλιστων υπερηλίκων και των ατόμων με αναπηρία με το ποσό των 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο.

Με βάση το προσχέδιο, το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού αναμένεται να διαμορφωθεί σε 3,6% του ΑΕΠ για το 2025 και σε 2,8% το 2026, ενώ το συνολικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε 0,6% το 2025 και σε -0,1% το 2026.

Σε αυτό το πλαίσιο, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να παρουσιάσει για έκτο συνεχόμενο έτος τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διαμορφωθεί σε επίπεδα κάτω του 140%, με την πρόβλεψη να διαμορφώνεται σε 137,6%, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010.