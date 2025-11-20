Για όσους δεν είναι απολύτως εξοικειωμένοι με τη διάρθρωση των αυτοκινητοβιομηχανιών με προέλευση την Κίνα, η Denza αποτελεί θυγατρική της BYD και έχει ήδη από το καλοκαίρι οδηγήσει την μάρκα σε ευρωπαϊκό έδαφος, διευρύνοντας συνεχώς την γκάμα της η οποία περιλαμβάνει τρία μοντέλα, το shooting brake Ζ9 GT, το πολυτελές MPV D9 και το περιπετειώδες ύφους SUV Β5 .

Ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε να κάνουμε με ένα «απλό» μοντέλο το οποίο θα προστεθεί στην γκάμα της κινεζικής premium φίρμας, αλλά για την κορωνίδα της γκάμας της η οποία θα πάρει την μορφή ενός supercar που η κινεζική φίρμα προλόγισε από την έκθεση της Σαγκάης τον περασμένο Απρίλιο.

Το Denza Z όπως ονομάζεται πραγματοποιεί ήδη δοκιμές στο απαιτητικό περιβάλλον του Nurburgring με ορίζοντα το καλοκαίρι του 2026 καθώς, όπως αποκάλυψε η Stella Li αντιπρόεδρος της BYD, το ηλεκτροκίνητο supercar θα πραγματοποιήσει την πρεμιέρα του στο επόμενο φεστιβάλ ταχύτητας του Goodwood τον προσεχή Ιούλιο. Για την ακρίβεια, όπως διευκρίνισε το στέλεχος της κινεζικής φίρμας θα επιχειρήσει προφανώς τη διάσημη ανάβαση και μάλιστα με διάσημο οδηγό.

Προς το παρόν η BYD κρατά κλειστά τα χαρτιά της σε ό,τι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του Denza Z, αν και έχει αποκαλύψει ορισμένα από τα εξωτικά χαρακτηριστικά που θα περιλαμβάνει στο παλμαρέ του. Σε αυτά συγκαταλέγονται η δυνατότητα drift, η αυτόνομη οδήγηση, η ικανότητα να στρίβει επιτόπου ενώ μένει να αποδειχθεί αν θα διαθέτει και την σπάνια δυνατότητα να υπερπηδά εμπόδια όπως το Yangwang U9, επίσης της BYD, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ ταχύτητας του Goodwood το περασμένο καλοκαίρι.

Αυτό που είναι επίσης δεδομένο είναι ότι το Denza Z θα είναι αμιγώς ηλεκτροκίνητο υιοθετώντας μια τρικινητήρια διάταξη και αξιοποιώντας την ίδια αρχιτεκτονική με το shοοting brake Denza Z9 GT. Αυτό που επίσης πρέπει να θεωρείται δεδομένο είναι ότι το Ζ θα επωφεληθεί από το σύστημα ταχείας φόρτισης της BYD το οποίο υπόσχεται ισχύ φόρτισης 1 MW και υπόσχεται την αναπλήρωση ενέργειας που απαιτείται για διαδρομές 402 χλμ. σε μόλις ένα πεντάλεπτο. Αν ακούγεται ουτοπικό η BYD έχει ήδη ανακοινώσει την εγκατάσταση 300 αντίστοιχων φορτιστών σε ευρωπαϊκό έδαφος ήδη από το 2026.

Επίσης αν και δεν έχει γίνει γνωστή η ιπποδύναμη του Ζ, θα πρέπει να αναμένεται ισχύς που θα ξεπεράσει τους 1.00 ίππους ενώ βάσει των κατασκοπικών λήψεων το Denza Z θα διατηρήσει το σχεδιαστικό ύφος του πρωτότυπου που προηγήθηκε και την ταυτότητα μιας αυθεντικής αγωνιστικής μηχανής όπως προδίδει η ευμεγέθης αεροτομή, το splitter μπροστά, ο αεροδυναμικός διαχύτης και η παρουσία κλωβού ασφαλείας στο εσωτερικό του.

Φωτογραφίες: Automedia