Σε μια άκρως προκλητική κίνηση -τη στιγμή μάλιστα που Ισραήλ και Συρία, σύμφωνα με αναφορές και τον ίδιο τον νέο Σύρο πρόεδρο Άχμαντ Αλ Σάρα βρίσκονταν μέχρι πρότινος σε προχωρημένες συνομιλίες για μια συμφωνία ασφαλείας- προχώρησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς μαζί με τον υπουργό Άμυνας της κυβέρνησης του Ίσραελ Κατς, επισκέφθηκαν τους στρατιώτες των Αμυντικών Ισραηλινών Δυνάμεων (IDF) που έχουν αναπτυχθεί εντός των εδαφών της Συρίας -στις περιοχές των Δρούζων– κάνοντας μάλιστα δηλώσεις.

Ο Νετανιάχου στη Συρία και οι αντιδράσεις

Η επίσκεψη κατά την οποία ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως «προσδίδουμε τεράστια σημασία, στην ικανότητα μας, τόσο την αμυντική όσο και την επιθετική εδώ, στην προστασία των Δρούζων συμμάχων μας και κυρίως στην προστασία του κράτους του Ισραήλ και του βόρειου συνόρου του», προκάλεσε όπως είναι αναμενόμενο έντονες αντιδράσεις από την πλευρά τόσο της Δαμασκού, αλλά και από τον ΟΗΕ.

Prime Minister Benjamin Netanyahu in the Buffer Zone in Syria: “We attach immense importance to our capability here, both defensive and offensive, safeguarding our Druze allies, and especially safeguarding the State of Israel and its northern border opposite the Golan Heights. pic.twitter.com/SLTGD7IzWY — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 19, 2025

Πιο συγκεκριμένα το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας, καταδίκασε «με τον πιο έντονο τρόπο αυτή την παράνομη επίσκεψη την οποία θεωρεί σοβαρή παραβίαση της κυριαρχίας της και της εδαφικής της ακεραιότητας και καταγγέλλει την νέα απόπειρα του Ισραήλ να επιβάλλει τετελεσμένα γεγονότα που αντιβαίνουν στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ».

Από την πλευρά του την επίσκεψη σχολίασε και ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες , Στέφαν Ντουζαρίκ, ο οποίος δήλωσε πως: «Αυτή η πολύ δημόσια επίσκεψη είναι αν μη τι άλλο ανησυχητική. Καλούμε το Ισραήλ να τηρήσει τη συμφωνία απεμπλοκής του 1974, η οποία οδήγησε στην δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης».

Τι συμβαίνει με την περιοχή των Δρούζων

Το Ισραήλ μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, σταδιακά προωθείται όλο και πιο μέσα στην Συρία, ενώ έχει καταλάβει και το κομμάτι των Υψιπέδων του Γκολάν που με βάση την συμφωνία απεμπλοκής του 1974 ήταν αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη ελεγχόμενη από τον ΟΗΕ. Πιο συγκεκριμένα το Ισραήλ έχει περάσει εντός δύο επαρχιών της Συρίας, την Ντάρα και την Κουνέιτρα, όπου μάλιστα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα έχει φτιάξει και οχυρές θέσεις, φυλάκια και βάσεις.

Οι κινήσεις αυτές του Ισραήλ έχουν προκαλέσει ανησυχία για προσπάθεια εκμετάλλευσης της εσωτερικής αστάθειας της Συρίας, με στόχο την απόσπαση κομματιών της χώρας – των περιοχών που ζουν οι Δρούζοι- από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Η Τουρκία κατά κύριο λόγο, μαζί με την Δαμασκό, έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όμως παρότι η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους συχνά για το θέμα, η Δαμασκός μέχρι πρότινος εμφανιζόταν να επενδύει περισσότερο στην διπλωματία και να συνομιλεί με το Ισραήλ για μια συμφωνία ασφαλείας.

Σε αδιέξοδο οι συνομιλίες Ισραήλ- Συρίας για μια συμφωνία ασφαλείας

Σύμφωνα με τα τουρκικά, αλλά και τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η επίσκεψη Νετανιάχου έρχεται μετά από την κατάρρευση των σχετικών συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών την Δευτέρα, η οποία ήρθε επειδή η Συρία απαιτούσε στα πλαίσια της συμφωνίας ασφαλείας την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων στις θέσεις που είχαν πριν από την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ, ενώ η ισραηλινή πλευρά υποστήριζε ότι αυτό θα γίνει μόνο εάν υπογραφεί μια ολοκληρωμένη συμφωνία ειρήνης μεταξύ των δύο πλευρών, δηλαδή εάν η νέα κυβέρνηση της Δαμασκού αναγνωρίσει το Ισραήλ και συνυπολογίσει τις απαιτήσεις του.

Οι ΗΠΑ προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπίες

Η θέση της κυβέρνησης Νετανιάχου για το ζήτημα, εμφανίζεται να ευθυγραμμίζεται με την στάση της κυβέρνησης Τραμπ για το ζήτημα, καθώς ένας από τους βασικούς στόχους της αμερικανικής πολιτικής στην περιοχή είναι η Συρία να αναγνωρίσει το Ισραήλ για να μπορέσει έτσι να ενταχθεί κι αυτή στις Συμφωνίες του Αβραάμ. Η Ουάσινγκτον μάλιστα το προηγούμενο διάστημα, κι ενώ ο Αλ Σάρα είχε εκείνη την περίφημη συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό ομόλογο του, Ντόναλντ Τραμπ είχε φροντίσει να προχωρήσει σε κινήσεις απαλλαγής της ηγεσίας και της χώρας από τις κυρώσεις των περασμένων ετών, καθώς σε συνεργασία με την Σαουδική Αραβία, αλλά και άλλες χώρες, όπως η Τουρκία, θέλουν να επενδύσουν στην ανοικοδόμηση της Συρίας.

Θα μπει ξανά η Ρωσία στο «παιχνίδι» της Συρίας;

Οι παραπάνω εξελίξεις όμως συμπίπτουν χρονικά και με την επίσκεψη ρωσικής αντιπροσωπείας στην Δαμασκό, της οποίας ηγούταν ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της Ρωσίας (πρώην επικεφαλής της Ινγκουσετίας) Γιουνούς Μπεκ Γιεβκούροφ. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η ρωσική αντιπροσωπία είχε συζητήσεις με αξιωματούχους του υπουργείου Άμυνας της Συρίας, κατά την διάρκεια των οποίων συζητήθηκαν θέματα στρατιωτικής συνεργασίας.

Πέρα από το προφανές θέμα που δεν είναι άλλο από το μέλλον των ρωσικών βάσεων στην χώρα (την ναυτική βάση στην Ταρτούς, αλλά και της αεροπορικής βάσης στην Χμέιμιμ), οι δύο πλευρές φέρονται να συζητήσαν και το ενδεχόμενο επανέναρξης των περιπολιών ρωσικών δυνάμεων σε περιοχές που η νέα κυβέρνηση της Συρίας έχει ανάγκη. Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του πρακτορείου Sana μάλιστα, οι δύο αντιπροσωπείες -άλλες αναφορές κάνουν λόγο και για τουρκική παρουσία στο «τουρ»- προχώρησαν σε κοινή επίσκεψη των περιοχών της Νότιας Συρίας για να έχει η ρωσική πλευρά άμεση εικόνα για την κατάσταση εκεί.

Σημειώνεται ότι το καθεστώς Άσαντ είχε στενή συνεργασία με την Ρωσία για μεγάλο μέρος του εμφυλίου πολέμου της Συρίας και μάλιστα οι ρωσικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί και περιπολούσαν σε αρκετές περιοχές της χώρας. Είχαν παρουσία και στη νότια Συρία, όμως δεν επέδειξαν σχεδόν καμία διάθεση αποτροπής απέναντι στις ισραηλινές κινήσεις στην περιοχή, καθώς ισραηλινά πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων σημειώνονταν στην περιοχή πολύ πριν την πτώση του Άσαντ.