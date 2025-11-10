Υπό την σκιά των δημοσιευμάτων περί σχεδίων για την δημιουργία μιας αμερικανικής βάσης στο έδαφος της Συρίας στα νότια της Δαμασκού, αλλά και εν μέσω κινήσεων από την πλευρά των ΗΠΑ με άρσεις κυρώσεων και άλλων περιοριστικών μέτρων προς την νέα ηγεσία του Άχμαντ Αλ Σάρα, ο πρόεδρος της Συρίας, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Αυτή είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη ενός Σύρου ηγέτη στις ΗΠΑ από την εθνική ανεξαρτησία της Συρίας το 1946 και οι ειδικοί σημειώνουν ότι αναμένεται να ανακοινωθεί η πλήρης άρση των υπολειπόμενων κυρώσεων εναντίον της χώρας του.

Στόχος η κατάργηση του νόμου Caesar για ανοικοδόμηση

Ο Σάρα, του οποίου οι ισλαμιστές αντάρτες ανέτρεψαν την δυναστεία των Άσαντ, έχει έρθει κοντά με τον Αμερικανό πρόεδρο και την μεσολάβηση παραδοσιακών συμμάχων των ΗΠΑ, και τώρα αναμένεται να πιέσει τον Τραμπ για την πλήρη κατάργηση του Νόμου Caesar για την προστασία των πολιτών της Συρίας που εισήχθη το 2019 και επιβάλλει κυρώσεις στην χώρα για τις εκτεταμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην χώρα επί των ημερών του καθεστώτος του Μπασάρ Αλ Άσαντ και του εμφυλίου.

Η κατάργηση του απαιτεί την ψήφο του Κογκρέσου και σε περίπτωση που επιτευχθεί, οι χώρες του Κόλπου, αρκετές αμερικανικές εταιρείες και η Τουρκία αναμένουν ότι θα καταφέρουν να επενδύσουν πολλά δισεκατομμύρια δολάρια την ανοικοδόμηση της χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο αλ Σάρα δήλωσε πρόσφατα πως: «Έχουμε μια σημαντική αποστολή να χτίσουμε την οικονομία. Η Συρία διαθέτει ένα πολυποίκιλο εργατικό δυναμικό. Αγαπούν τη δουλειά, είναι στο DNA τους. Οπότε μην ανησυχείτε, απλά άρετε τις κυρώσεις και θα δείτε τα αποτελέσματα».

Πεδίο ανταγωνισμού Τουρκίας – Ισραήλ

Την ίδια ώρα πάντως η Συρία μετά την πτώση του Μπασάρ Αλ Άσαντ, έχει μετατραπεί σε πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ της Τουρκίας και του Ισραήλ, καθώς οι δύο περιφερειακοί αντίπαλοι, αλλά και σύμμαχοι ταυτόχρονα των ΗΠΑ, προχωρούν σε κινήσεις άσκησης επιρροής εντός της χώρας.

Το Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε παρασκηνιακές συνομιλίες με τη νέα ηγεσία της Συρίας, στο νότο δεν χάνει ευκαιρία να προωθεί την πολιτική του, με την Τουρκία να το κατηγορεί ότι υπονομεύει την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Την ίδια ώρα βέβαια η Άγκυρα συνεχίζει να κατέχει εδάφη της Συρίας στον βορρά, με στόχο την άσκηση πίεσης προς της κουρδικές δυνάμεις και κοινότητες της περιοχής.