Ήταν Οκτώβριος του 2019 όταν ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε Αμερικανούς κομάντος σε ένα χωριό της βόρειας Συρίας για να εξοντώσουν τον αρχηγό του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάτι. Έξι χρόνια μετά από εκείνη την φονική επιδρομή στην επαρχία Ιντλίμπ, ο πρώην «μαθητής» του Μπαγκντάτι, ο πολέμαρχος Αμπού Μοχάμεντ Αλ Τζολάνι – ο οποίος έφτιαξε δικό του καπετανάτο με τη σημαία της Αλ Κάιντα, άλλαξε την ονομασία της οργάνωσης και με τη βοήθεια της Τουρκίας ανέτρεψε το καθεστώς Άσαντ-, μπήκε χθες στο Λευκό Οίκο από την πλαϊνή πόρτα ως ο νέος πρόεδρος της Συρίας Αχμέντ αλ Σάρα, για να λάβει καθοδήγηση από τον καινούργιο «δάσκαλο».

Παράταση της άρσης των κυρώσεων στη Συρία

Δεν επετράπη στους δημοσιογράφους να καταγράψουν τη συνάντηση και να κάνουν ερωτήσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαπίστωσε αργότερα ότι ο αλ Σάρα «τα πηγαίνει πολύ καλά με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν που είναι μεγάλος ηγέτης» και τον συμβούλεψε να τα βρει με το Ισραήλ, δηλαδή να βάλει και εκείνος την υπογραφή του στις Συμφωνίες του Αβραάμ για να εξομαλύνει τις σχέσεις με το εβραϊκό κράτος, όπως έχουν κάνει άλλες αραβικές χώρες και πρόσφατα το Καζακστάν. Για τον αλ Σάρα, που τώρα φοράει κοστούμι και περιποιείται τη γενειάδα του, λίγη σημασία έχει ότι δεν μπήκε στο Λευκό Οίκο από την κύρια είσοδο, όπως οι άλλοι ξένοι ηγέτες.

Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι έφτασε μέχρι το Οβάλ Γραφείο, ότι το κλίμα -όπως φαίνεται στα στιγμιότυπα που διένειμε ο Λευκός Οίκος- ήταν εγκάρδιο, ότι ο Τραμπ αποφάσισε να παρατείνει για δεύτερο εξάμηνο την άρση των κυρώσεων στη Συρία, δίνοντας ανάσα στο «μεταβατικό καθεστώς» διατηρώντας όμως την απειλή επαναφοράς τους.

Τριμερής συνάντηση εργασίας

Από τη συριακή πλευρά ανακοινώθηκε ότι έγινε παράλληλα στο Λευκό Οίκο «τριμερής συνάντηση εργασίας» με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, της Τουρκίας Χακάν Φιντάν και της Συρίας Ασάντ Χασάν Σαϊμπανί, όπου συζητήθηκε το σχέδιο για την ένταξη των κουρδικών Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων στο νέο στρατό της Συρίας καθώς και άλλα θέματα περιφερειακής ασφάλειας.

Πριν μεταβεί στο Λευκό Οίκο, ο αναβαπτισμένος πρώην τζιχαντιστής, σε ένα σουρεαλιστικό σκηνικό έπαιξε … μπάσκετ με Αμερικανούς στρατηγούς που έχουν ως βασική αποστολή την καταπολέμηση των υπολειμμάτων του Ισλαμικού Κράτους, στην οποία θα μετέχει πλέον και η Συρία. «Πιστεύεται πως ο αλ Σάρα όταν αποκήρυξε τον τζιχαντισμό συνεργάστηκε με τις ΗΠΑ δίνοντας πληροφορίες για το κυνήγι και την εξόντωση ηγετικών στελεχών του ISIS και της Αλ Κάιντα στην επαρχία Ιντλίμπ» έγραψε η εφημερίδα New York Times επικαλούμενη δυτική διπλωματική πηγή στη Δαμασκό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να ήταν ο Τζολάνι εκείνος που «κάρφωσε» τον Μπαγκντάτι στους Αμερικανούς.

«Γεωπολιτική μεταμόρφωση»

Η επίσκεψη ενός προέδρου της Συρίας στο Λευκό Οίκο ήταν αδιανόητη μέχρι πριν από ένα χρόνο όλοι θα σε θεωρούσαν τρελό αν έλεγες κάτι τέτοιο, σχολίασε ο Τόμας Γουόρικ αναλυτής του Atlantic Council και πρώην αναπληρωτής υπουργός για θέματα αντιτρομοκρατίας. Πέρυσι τέτοια εποχή η οργάνωση του αλ Σάρα, που είχε εν τω μεταξύ αποκηρύξει την αλ Κάιντα και μεταμορφωθεί σε «Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ», ετοίμαζε την κεραυνοβόλα επίθεση που θα την έφερνε στη Δαμασκό σε λιγότερο από ένα μήνα.

Η συνάντηση Τραμπ- Αλ Σάρα αποτελεί μια σημαντική «γεωπολιτική μεταμόρφωση» που σηματοδοτεί την υποχώρηση της ιρανικής επιρροής στην περιοχή και ανοίγει δρόμους για την αύξηση της αμερικανικής επιρροής, εκτίμησε ο Κένεθ Κάτζμαν, αναλυτής για θέματα της Μέσης Ανατολής. Αυτή η συνάντηση δεν θα είχε γίνει αν δεν ήταν πρόεδρος ο Τραμπ, επισήμανε στο Al Jazeera ο Τζαμάλ Μανσούρ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Ο αλ Σάρα γνωρίζει πως το άνοιγμα της Δαμασκού στον υπόλοιπο κόσμο καθώς και το δικό του μέλλον εξαρτώνται από το κατά πόσο πείθει τον Τραμπ για τις προθέσεις του.