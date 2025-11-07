Την απόφαση να άρουν τις κυρώσεις κατά του προέδρου της Συρίας Άχμαντ αλ-Σάρα, έλαβαν οι ΗΠΑ, μια μέρα μετά την αντίστοιχη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και ενόψει της συνάντησής του αλ Σάρα με τον Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν τον χαρακτηρισμό «Ειδικά Σεσημασμένος Διεθνής Τρομοκράτης» από τον αλ-Σάρα, αλλά και τον υπουργό Εσωτερικών της Συρίας, Ανάς Χατάμπ.

Σε αντίστοιχη κίνηση προχώρησε και η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας και για τους δύο πολιτικούς (πλέον) της Συρίας.

Ιστορική στιγμή και ιστορική συνάντηση την Δευτέρα

Η επίσκεψη του αλ Σάρα στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα θα είναι η πρώτη επίσκεψη προέδρου της Συρίας, όμως θα είναι η δεύτερη συνάντησή του με τον Τραμπ. Πριν από την πρώτη τους συνάντηση τον Μάιο – την πρώτη μεταξύ προέδρου των ΗΠΑ και προέδρου της Συρίας εδώ και 25 χρόνια – ο Τραμπ ανακοίνωσε μια σημαντική αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι θα άρει τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Συρίας.

«Νομίζω ότι κάνει πολύ καλή δουλειά», δήλωσε χθες ο Τραμπ για τον Σύρο ηγέτη. «Είναι μια δύσκολη γειτονιά και είναι ένας σκληρός τύπος, αλλά τα πήγαμε πολύ καλά. Και έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος με τη Συρία».

«Αφαιρέσαμε τις κυρώσεις από τη Συρία για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να παλέψουν», πρόσθεσε.