Οταν ανέβηκε η παράσταση με την Καρέζη και τον Καζάκο, το καλοκαίρι του 1973, το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη απηχούσε το πνεύμα της δύσκολης εποχής που διένυε τότε η χώρα. Ενώνοντας κομμάτια της ελληνικής Ιστορίας, απ’ την αρχαιότητα ως τον Εμφύλιο, με τα πάθη και τον πόνο του λαού, δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που σχολιάζει, κρίνει αλλά και αγκαλιάζει τη συλλογική μνήμη. Πενήντα χρόνια μετά, αυτό το λαϊκό θεατρικό πανηγύρι με τα τραγούδια και τις μουσικές του Σταύρου Ξαρχάκου γεννά άλλους, πάντα ισχυρούς, συνειρμούς.

Πρωταγωνιστούν: Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Γιάννης Ζουγανέλης

Παίζουν: Κώστας Καζάκας, Αννα Μονογιού, Δημήτρης Καπετανάκος

Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας, Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου, Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης, Μουσική διδασκαλία: Νεοκλής Νεοφυτίδης, Χορογραφίες: Φώτης Διαμαντόπουλος, Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα, Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης, Φροντιστήριο: Κατερίνα Σβορώνου, Γραφιστική επιμέλεια: Πέτρος Παράσχης, Βοηθός σκηνοθέτη: Μαριάννα Τουντασάκη, Βοηθός σκηνογράφου: Νεκταρία Ηλιάκη



Θέατρο: Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254, Ταύρος, τηλ.: 212 2540300

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 5 Δεκεμβρίου -31 Ιανουαρίου

Παραστάσεις: Τετ., Πέμ. & Κυρ.: 19:00 Παρ.-Σάβ.: 21:00

Διάρκεια: 135΄

Εισιτήρια: 13€-65€



