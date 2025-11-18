Για τη γρίπη Α και το στέλεχος Κ, που είναι σε έξαρση, μίλησε η πρόεδρος της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος – ΕΠΕ, Ματίνα Παγώνη.

«Δεν χρειάζεται πανικός, η γρίπη εδώ ήταν από το Μάιο μήνα, την περάσαμε το καλοκαίρι με εξάρσεις υφέσεις, δεν έχει σχέση πλέον με και με κλιματολογικές καταστάσεις. Καλοκαίρι και ήτανε ο κόσμος με γρίπη, με covid, ενδημική, έχει γίνει σχεδόν. Αυτό που έχει σημασία είναι να ξέρουν το εξής ο κόσμος ότι οι ομάδες υψηλού κινδύνου με υποκείμενα νοσήματα έπρεπε ήδη να έχουν εμβολιαστεί» είπε στην εκπομπή Live Now.

Τα συμπτώματα

«Τώρα τα πράγματα έχουν απλοποιηθεί, πάμε όλοι κατευθείαν και κάνουμε το τεστ. Ξέρουμε, είναι γρίπη, είναι covid τι είναι; Και αν όλα βγουν αρνητικά τα επαναλαμβάνεις. Και αυτό θέλω να το πω, γιατί μπορεί την πρώτη φορά να είναι η πρώτη, δεύτερη μέρα και να μην έχει το στέλεχος φανεί. Γι αυτό λοιπόν επαναλαμβάνεις το τεστ» είπε η κ. Παγώνη.

Και συνέχισε: «Εάν είναι μία ίωση το τεστ θα βγει αρνητικό, ούτε για covid για γρίπη και τα συμπτώματα θα είναι πιο απλά, που σημαίνει ότι σε 2 – 3 μέρες όλα θα είναι μια χαρά και ο πυρετός δεν θα είναι πολύ υψηλός στην ίωση, θα είναι γύρω στο 37,5 άντε 38 να πάει μία δύο φορές, ενώ και στον covid και στην γρίπη τα πράγματα είναι πιο δύσκολα.

Έχουμε υψηλούς πυρετούς, έχουμε πονόλαιμο, έχουμε μυαλγίες, αδυναμία, καταβολή και περιγράφουν τώρα οι ασθενείς με το στέλεχος το τελευταίο, ότι δεν μπορούν να σηκωθούν από το κρεβάτι. Θέλουν να καθίσουν δύο μέρες, Αισθάνονται μεγάλη καταβολή και αδυναμία. Εάν έχεις κάνει το εμβόλιο, η κλινική εικόνα είναι βελτιωμένη. Δεν έχεις τόσο βαριά την ιστορία, αν έχεις προλάβει, μην ξεχνάμε ότι το εμβόλιο θέλει 15 μέρες, δύο βδομάδες για αντισώματα. Γι’ αυτό φωνάζαμε μέχρι τώρα υψηλού κινδύνου να πάνε να το κάνουν».

Η κ. Παγώνη ανέφερε ότι η γρίπη θα πάει μέχρι τέλος Μάρτη, αρχές Απριλίου, πέρυσι είχε φτάσει 15 Απρίλη. Η γρίπη Α είναι βασικά τώρα, το στέλεχος είναι της Α, η Κ.

«Τα συμπτώματα έχουν ψηλό πυρετό, πονόλαιμο είναι αυτό που λένε ότι ο λαιμός σου είναι σαν ξυράφι σε ενοχλεί, αυτό το περιγράφουν αυτοί που έχουν νοσήσει. Θέλει αντιπυρετικά και βέβαια αντιιικά φάρμακα που θα βοηθήσουν να έχεις βελτιωμένη κλινική εικόνα.

Αυτοί που δεν έχουν υποκείμενα νοσήματα δεν πάνε νοσοκομείο, νοσοκομείο πάνε αυτοί που έχουν υποκείμενα ένα ποσοστό 25 με 30% πάει νοσοκομείο και ένα ποσοστό πέρσι πρόπερυσι που είχαμε τα στελέχη της γρίπης Α είχαν και διασωλήνωση και είχαμε και θανάτους. Φέτος πιστεύω ότι δεν θα έχουμε. Ο κόσμος ήδη έχει πάει και έχει ξεκινήσει και εμβολιάζεται. Ο κόσμος ήδη παίρνει τον γιατρό του και παίρνει οδηγίες. Και δεν το αφήνει έτσι γιατί έχει καταλάβει ότι έχουν δυσκολέψει οι καταστάσεις».

Τι συμβαίνει με την Covid

Η κ. Παγώνη τόνισε ότι: «Έχουν δοθεί οδηγίες από την Επιτροπή Εμβολιασμού δια μέσω του ΕΟΔΥ και είναι οι εξής:

Οι πάνω από 64 ετών με υποκείμενα νοσήματα κάνουν το εμβόλιο, οι πάνω από 75 και χωρίς να έχουν υποκείμενα νοσήματα, κάνουν το εμβόλιο και κάνουν δύο δόσεις ενώ οι άλλοι κάνουν μία, δηλαδή στο εξάμηνο την επαναλαμβάνουν. Αυτοί που είναι σε ηλικίες νέες, εάν έχουν υποκείμενα νοσήματα κάνουν το εμβόλιο, το τονίζω διαφορετικά δεν χρειάζεται να το κάνουν. Ούτε τα παιδιά, μόνο αν τα παιδιά έχουν υποκείμενα νοσήματα, ο παιδίατρος δίνει οδηγίες και το κάνουν.

Ξεκινάμε πάλι να πλένουμε τα χέρια μας, όπως έχουμε πει και μαντιλάκια και αντισηπτικό μαζί τα παιδάκια στο σχολείο γιατί τα παιδάκια είναι πολύ καλύτερα από εμάς, τα θυμούνται από το covid και κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν.

Και θέλω να πω κάτι, αν οι μητέρες θυμηθούν το παιδί το πρωί ότι μπορεί να μην έχει πυρετό αλλά δεν είναι καλά. Η μάνα ξέρει το παιδί της πως είναι το πρωί, πως ξυπνάει, καλό είναι στο σχολείο να μην το στείλει. Δεν χρειάζεται να νοσήσουν και τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν χρειάζεται να έχουμε τάξεις κενές».

Τι συμβαίνει με τη γαστρεντερίτιδα

Για το θέμα αυτό είπε: «Η γαστρεντερίτιδα ήταν από το καλοκαίρι. Θυμόσαστε τι γινόταν. Ένα ολόκληρο νησί είχε ολόκληρη ιστορία, οι γαστρεντερίτιδες πάντα θα υπάρχουν, είναι ιογενείς καταστάσεις. Τονίζω ότι μην ξεκινάνε να παίρνουν αντιβιοτικά, έχουν ξεκινήσει κάποιοι μας παίρνουν τα τηλέφωνα, έχουν πάρει τα αντιβιοτικά, δεν χρειάζονται αντιβιοτικά, τα παίρνουν. Χρειάζεται μόνο ενυδάτωση στις καταστάσεις αυτές. Προσοχή δυο – τρεις μέρες και τα πράγματα θα πάνε καλά».

Για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα

Ερωτώμενη για το αν θα διαβάσει το βιβλίο του Α. Τσίπρα, απάντησε: «Όχι, δεν νομίζω ότι έχει νόημα να διαβάσω τι. Τον κ. Τσίπρα, τον έχουμε γευτεί, τον είδαμε, πέρασε το χρονικό διάστημα που πέρασε. Μας έδωσε αυτά που ήταν να μας δώσει, όσα πήραμε κι όσα αφήσαμε. Νομίζω ότι εγώ προσωπικά δεν θα ασχοληθώ με αυτή την ιστορία που λέγεται Τσίπρας.

Βέβαια ο καθένας έχει κάνει τις επιλογές και τις προσωπικές του απόψεις. Δεν σημαίνει ότι στην ηλικία που είμαι εγώ θα μου επιβληθεί ο καθένας εάν θα διαβάσω, τι θα διαβάσω. Όχι, ξέρω τι θέλω, ξέρω τι επιλέγω και ξέρω τι θα κάνω».