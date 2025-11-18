Οι Deep Purple σκοπεύουν να χαρίσουν για ακόμα μια φορά αξέχαστες στιγμές στους Έλληνες θαυμαστές τους.

Το βρετανικό ροκ συγκρότημα ανακοίνωσε τους σταθμούς της περιοδείας του για το 2026 και μέσα σε αυτούς είναι και η Ελλάδα. Συγκεκριμένα η συναυλία των Deep Purple είναι προγραμματισμένη για τις 13 Οκτωβρίου 2026 στο Telekom Center Athens.

«Οι Deep Purple είναι ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουν νέες ημερομηνίες περιοδείας για το 2026! Μαζί τους θα εμφανιστούν ως special guests οι Mammoth (σε επιλεγμένες εμφανίσεις) και οι Jayler», έγραψαν στη λεζάντα της δημοσίευσής τους στο Instagram.

Η έναρξη της προπώλησης των εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 12:00 από τη More.com.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που θα έρθουν στην Ελλάδα οι Deep Purple καθώς το 2023 εμφανίστηκαν στο Rockwave Festival στο Terra Vibe.