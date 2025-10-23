Να πλήξει τη Μόσχα στα έσοδα από το πετρέλαιο επέλεξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβάλλοντας κυρώσεις στις Rosneft και Lukoil, τις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες.

Η κίνηση αποτελεί την πρώτη ουσιαστική αναμέτρηση της Ουάσιγκτον με το Κρεμλίνο μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο και εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της πίεσης για τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο.

Ειδικότερα, οι κυρώσεις ήταν οι πρώτες εναντίον της Ρωσίας από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, και στοχεύουν στην περικοπή των βασικών εσόδων από τις πωλήσεις πετρελαίου που χρηματοδοτούν τη ρωσική πολεμική μηχανή.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη νέα κατεύθυνση της κυβέρνησης Τραμπ, που μετατοπίζεται από τις πιέσεις προς το Κίεβο να συνθηκολογήσει, σε αυξανόμενη απογοήτευση απέναντι στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ήρθε η ώρα να σταματήσει η αιματοχυσία και να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ανακοινώνοντας τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

U.S. Treasury Sanctions Major Russian Oil Companies, Calls on Moscow to Immediately Agree to Ceasefire pic.twitter.com/yYsPag65d7 — The White House (@WhiteHouse) October 22, 2025

«Δεδομένης της άρνησης του Προέδρου Πούτιν να τερματίσει αυτόν τον παράλογο πόλεμο, το Υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες που χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου. Το Υπουργείο είναι έτοιμο να λάβει περαιτέρω μέτρα, εφόσον χρειαστεί, για να στηρίξει την προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ να τερματίσει έναν ακόμη πόλεμο. Ενθαρρύνουμε τους συμμάχους μας να συμμετάσχουν και να τηρήσουν αυτές τις κυρώσεις».

Η βρετανική κυβέρνηση είχε επιβάλει κυρώσεις στις Rosneft και Lukoil την περασμένη εβδομάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει κυρώσεις στη Rosneft, τη ρωσική κρατική πετρελαϊκή εταιρεία, αλλά όχι στη Lukoil, η οποία είναι ιδιωτική, κυρίως λόγω των εξαιρέσεων που ισχύουν για την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, οι οποίες αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Ακύρωσε την συνάντηση με Πούτιν στη Βουδαπέστη

Ο Τραμπ, μιλώντας την Τετάρτη στο Οβάλ Γραφείο μαζί με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επιβεβαίωσε επίσης ότι ακύρωσε μια προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν, ένδειξη της επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας.

«Ακυρώσαμε τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν», είπε ο Τραμπ. «Δεν μου φάνηκε σωστό. Δεν ένιωσα ότι θα φτάναμε εκεί που έπρεπε, οπότε την ακύρωσα. Αλλά θα την πραγματοποιήσουμε στο μέλλον».

Σε ρεπορτάζ της η Wall Street Journal ανέφερε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση είχε άρει τους περιορισμούς στη χρήση από την Ουκρανία των βρετανικών πυραύλων cruise Storm Shadow, επιτρέποντας τη χρήση τους για επιθέσεις βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, παρά τις ανησυχίες της Ουάσιγκτον για πιθανή κλιμάκωση της έντασης με το Κρεμλίνο.

Ωστόσο, ο Τραμπ διέψευσε μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι είχε αρθεί κάποιος περιορισμός. «Το δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με την έγκριση των ΗΠΑ ώστε η Ουκρανία να χρησιμοποιεί μακράς εμβέλειας πυραύλους βαθιά μέσα στη Ρωσία είναι fake news!», έγραψε. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς τους πυραύλους, απ’ όπου κι αν προέρχονται ή ό,τι κι αν κάνει η Ουκρανία με αυτούς».

Το ερώτημα που παραμένει

Οι κυρώσεις της Τετάρτης ήταν η πιο πρόσφατη και η πιο άμεση προσπάθεια να περιοριστούν τα έσοδα από τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Προηγουμένως, ο Τραμπ είχε επιβάλει δασμό 25% στα ινδικά προϊόντα, ως «αντίποινα», όπως είπε, για την αγορά φθηνότερου ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία.

«Η Rosneft ήταν η σημαντικότερη ρωσική εταιρεία που δεν είχε ακόμη τεθεί υπό πλήρεις αμερικανικές κυρώσεις», έγραψε ο Έντουαρντ Φίσμαν, πρώην ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε θέματα κυρώσεων.

Ένα μεγάλο ερώτημα που παραμένει, πρόσθεσε, είναι αν οι ΗΠΑ θα στοχεύσουν ξένους εμπόρους, τράπεζες και διυλιστήρια που συνεχίζουν να διευκολύνουν τις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου.

«Περιμένω, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, κάποια υποχώρηση στις συναλλαγές με ρωσικό πετρέλαιο», έγραψε ο Φίσμαν. «Το αν αυτό θα εξελιχθεί σε μια μακροπρόθεσμη, στρατηγική πίεση στα έσοδα του ρωσικού πετρελαίου, τη ζωτική πηγή της οικονομίας του Πούτιν, θα εξαρτηθεί από τη δέσμευση των ΗΠΑ για ενεργή και συνεχή επιβολή των μέτρων».

Νίκη για την Ουκρανία και τους συμμάχους

Η ανακοίνωση των κυρώσεων αποτέλεσε νίκη για την Ουκρανία και τους ευρωπαίους συμμάχους της, οι οποίοι ανησυχούσαν καθώς ο Τραμπ φαινόταν να επηρεάζεται από τα επιχειρήματα του Πούτιν ότι ο μόνος τρόπος για την επίτευξη ειρήνης θα ήταν η Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη και να περιορίσει τις στρατιωτικές και οικονομικές σχέσεις της με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι είχε μιλήσει με τον Μπέσεντ λίγο πριν από την ανακοίνωση και χαιρέτισε τα νέα μέτρα.

«Με την επικείμενη υιοθέτηση του 19ου πακέτου [κυρώσεων] της ΕΕ, αυτό αποτελεί σαφές μήνυμα και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού ότι θα συνεχίσουμε τη συλλογική πίεση προς τον επιτιθέμενο», έγραψε.

Η ΕΕ αναμένεται να ανακοινώσει απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, να θέσει σε μαύρη λίστα τα πλοία του ρωσικού “σκιώδους στόλου” πετρελαιοφόρων, να απαγορεύσει τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές με τις Rosneft και Gazprom Neft, και να στοχεύσει μια σειρά ρωσικών τραπεζών και φορέων που βοηθούν τη Ρωσία να παρακάμπτει τις υπάρχουσες κυρώσεις.

Οι κυρώσεις αναμένεται επίσης να περιορίσουν τις μετακινήσεις Ρώσων διπλωματών εντός της ζώνης Σένγκεν χωρίς θεώρηση εισόδου.