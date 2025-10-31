Σε σχολιασμό του δημοσιεύματος των Finanacial Times προέβη η Ρωσία αναφορικά με την ακύρωση από τις ΗΠΑ της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν στη Βουδαπέστη.

Οι Financial Times σε σημερινό τους δημοσίευμα αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ακύρωσαν τη συνάντηση της Βουδαπέστης αφού η Μόσχα υιοθέτησε σκληρή στάση σε σκληροπυρηνικά αιτήματά της σχετικά με την Ουκρανία.

Από το Εξωτερικών στο Αμυνας παραπέμπει ο Λαβρόφ

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αναφερόμενος στο δημοσίευμα πρότεινε στους δημοσιογράφους να λαμβάνουν υπόψη τους τις επίσημες δηλώσεις που ανακοινώνονται από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ή το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ και όχι αυτά που αναφέρονται στα μέσα ενημέρωσης.

Ο Πεσκόφ συνέχισε στο ίδιο πνεύμα όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για την πληροφορία του Ρόιτερς ότι η Ρωσία έχει εκτοξεύσει πυραύλους 9M729 εναντίον της Ουκρανίας και τους παρέπεμψε στο ρωσικό υπουργείο Αμυνας σαν να μην είναι ο ίδιος ο εκπρόσωπος επικοινωνίας του Κρεμλίνου.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι υψηλόβαθμες ουκρανικές πηγές έχουν δηλώσει ότι από φέτος τον Αύγουστο η Ρωσία έχει προχωρήσει σε 23 εκτοξεύσεις του πυραύλου αυτού εναντίον της Ουκρανίας.

Μάλιστα η ανάπτυξη του 9M729 είχε κάνει τις ΗΠΑ να αποχωρήσουν από μια Σύνοδο με τη Ρωσία για τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών.

«Δεν μπορώ να απαντήσω. Αυτό το ζήτημα πρέπει να το απευθύνετε στους στρατιωτικούς, για το ποιοι ακριβώς πύραυλοι, ποια μέσα μεταφοράς και μέσα πλήγματος χρησιμοποιούνται» είπε ο Peskov.

Σε συνεχή επαφή Πούτιν – Σι Τζινμπινγκ

Ακόμη ο Πεσκόφ ο οποίος αναφέρθηκε και στις σχέσεις σχέσεις Πούτιν Σι Τζινμπινγκ για τους οποίους είπε τα εξής: «Βρίσκονται σε συνεχή επαφή, είτε άμεσα είτε έμμεσα» και επισήμανε ότι η επικείμενη επίσκεψη του πρωθυπουργού της Ρωσίας, Mikhail Mishustin, στην Κίνα θεωρείται πολύ σημαντική: «Φυσικά, περιμένουμε αυτή την επίσκεψη και της αποδίδουμε μεγάλη σημασία».