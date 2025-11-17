Στη σύλληψη ενός 42χρονου αλλοδαπού προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Γλυφάδα, καθώς ο δράστης, μαζί με δύο ακόμη συνεργούς του, εδώ και μήνες έκλεβαν τσάντες και αντικείμενα αξίας μέσα από σταθμευμένα οχήματα.

Η εγκληματική ομάδα συνήθως παρακολουθούσε το υποψήφιο θύμα που είχε βάλει στο μάτι. Όταν εκείνο στάθμευε το αυτοκίνητό του, οι δράστες, με συσκευή παρεμβολής συχνοτήτων, εμπόδιζαν τον οδηγό να κλειδώσει το όχημα. Έτσι, το ΙΧ παρέμενε ξεκλείδωτο και οι δράστες άνοιγαν ανενόχλητοι την πόρτα και άρπαζαν ό,τι έβρισκαν.

Σε περίπτωση που το κόλπο δεν έπιανε, δεν δίσταζαν να σπάσουν το τζάμι του αυτοκινήτου για να πάρουν τη λεία τους.

Πώς απέφευγαν τα λάθη

Μεταξύ τους οι δράστες επικοινωνούσαν με ακουστικά, ώστε να αποφευχθούν λάθη, ενώ σε κάθε χτύπημα υπήρχε και τσιλιαδόρος που παρακολουθούσε για πιθανή αστυνομική παρουσία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η εγκληματική ομάδα είχε πραγματοποιήσει τουλάχιστον 24 χτυπήματα στην περιοχή της Γλυφάδας, με τη λεία τους να ξεπερνά τις 40.000 ευρώ.

Ο 42χρονος που συνελήφθη έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές για παρόμοια αδικήματα και σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση φυλάκισης δύο ετών. Μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δύο συνεργών του συνεχίζονται.