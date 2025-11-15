Στο Νοσοκομείο του Βόλου βρίσκονται τα 13 άτομα που τραυματίστηκαν από την ανατροπή λεωφορείου στην Μαγνησία. Σύμφωνα με πληροφορίες στο σύνολό τους είναι γυναίκες οι οποίες φέρουν ελαφριά τραύματα.

Το τουριστικό λεωφορείο μετέφερε περίπου 40 άτομα σε προσκυνηματική εκδρομή στα Κανάλια. Για αυτό το λόγο και ο οδηγός χρησιμοποίησε την παλιά Εθνική οδό που συνδέει το Βόλο με τη Λάρισα και όχι την καινούργια.

Οι 13 γυναίκες είναι καλά στην υγεία τους και φέρουν ελαφριά τραύματα και εκδορές.

Πώς έγινε το ατύχημα

Σύμφωνα με τον «Ταχυδρόμο» το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο οδηγός του λεωφορείου πάτησε απότομα φρένο στη στροφή για να αποφύγει αδέσποτα σκυλιά που βρέθηκαν στο οδόστρωμα.

Τότε έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να αναποδογυρίσει. Διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν και βοήθησαν τους επιβαίνοντες να βγουν από το όχημα.