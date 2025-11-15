Εκτροπή λεωφορείου με περίπου 40 επιβάτες σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην παλιά Εθνική Οδό στην Μαγνησία. Συγκεκριμένα, το ατύχημα σημειώθηκε στο 13ο χλμ. της παλιάς εθνικής οδού Βόλου – Λάρισας πριν τον Ριζόμυλο.

Όπως αναφέρει ο «Ταχυδρόμος», κάτω από άγνωστες συνθήκες το λεωφορείο εξετράπη από την πορεία του και ανατράπηκε.

Από το ατύχημα τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά δεκατρείς από τους 40 επιβάτες. Σύμφωνα με πληροφορίες τα δεκατρία άτομα φέρουν μώλωπες και εκδορές. Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα που έσπευσαν στο σημείο στο νοσοκομείο του Βόλου.

Διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν για να βοηθήσουν. Η περιοχή έχει αποκλειστεί προσωρινά, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια της εκτροπής.