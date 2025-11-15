Λίγη ώρα μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον Fitch ο Κυριάκος Πιερρακάκης σχολίασε την εξέλιξη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Υπουργός Οικονομικών επεσήμανε ότι η «αναβάθμιση της Fitch αφορά κάθε πολίτη».

Παράλληλα, τόνισε ότι η «εικόνα είναι αδιαμφισβήτητη: Η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο».

Ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε στην ανάρτησή του: «Η Fitch Ratings αναβάθμισε την Ελλάδα στη βαθμίδα ‘BBB’, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας. Διαπιστώνει σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους, ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και στήριξη της κοινωνίας χωρίς δημοσιονομική εκτροπή.

Η εικόνα είναι αδιαμφισβήτητη: Η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο. Είμαστε πλέον σε θέση να μειώνουμε τους φόρους και ταυτόχρονα να ενισχύουμε την αξιοπιστία της χώρας.

Η αναβάθμιση της Fitch αφορά κάθε πολίτη. Σημαίνει χαμηλό κόστος δανεισμού, ρευστότητα για τις επιχειρήσεις, χρηματοδότηση για τις επενδύσεις που φέρνουν νέες θέσεις εργασίας. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για μια Ελλάδα πιο δυνατή, πιο σύγχρονη και πιο δίκαιη για όλους».