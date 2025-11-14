«Το αμερικανικό σεντ («penny») πέθανε την Τετάρτη στη Φιλαδέλφεια. Ήταν 232 ετών. Αίτια του θανάτου του, πως ήταν ξεπερασμένο και κοστοβόρο, δήλωσε το Υπουργείο Οικονομικών». Με αυτά τα λόγια αποχαιρετούν οι New York Times το αμερικανικό νόμισμα ελάχιστης αξίας, αφού το τελευταίο σεντ κόπηκε προχθές στο Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ.

Από εδώ και στο εξής, οι μόνες νέες πένες που θα κυκλοφορήσει το Νομισματοκοπείο, θα είναι συλλεκτικές εκδόσεις, που δε θα χρησιμοποιούνται ως νόμισμα και θα παράγονται «σε περιορισμένες ποσότητες». Ωστόσο, ακόμη και μετά θάνατον, το σεντ θα συνεχίσει να υπάρχει στις αμερικανικές τσέπες, αφού, όσα κυκλοφορούν, θα ισχύουν κανονικά. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό Σύνδεσμο Τραπεζιτών, υπάρχουν ακόμη περίπου 250 δισεκατομμύρια νομίσματα σε κυκλοφορία.

Αλλά τον Φεβρουάριο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είχε κανένα νόημα να συνεχίσουν να παράγονται σεντς, καθώς το κόστος κατασκευής του είναι πλέον σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερο από την αξία του.

«Για πολύ καιρό οι ΗΠΑ έκοβαν σεντς που μας κόστιζαν κυριολεκτικά περισσότερα από 2 σεντς το καθένα», είχε γράψει ο Τραμπ σε μια ανάρτησή του πριν από έξι μήνες. «Αυτό είναι τόσο σπάταλο!». Υπολογίζεται ότι ο τερματισμός της παραγωγής θα εξοικονομήσει στους φορολογούμενους περίπου 56 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Τέλος Εποχής

Το 1793, με ένα σεντ μπορούσε κανείς να αγοράσει ένα μπισκότο, ένα κερί ή ένα κομμάτι καραμέλας. Το 1896, μπορούσε να πάρει ένα μικρό γλύκισμα, τα λεγόμενα «penny candy». Εδώ και χρόνια όμως, με ένα σεντ δεν μπορεί να αγοράσει κανείς τίποτα – αλλά η πολιτιστική του αξία παραμένει μεγάλη, όπως επισημαίνουν εδώ και δυο μέρες τα αμερικανικά μέσα.

Επισήμως γνωστό ως σεντ, αλλά ευρέως αναφερόμενο ως penny/πένα, το ιστορικό νόμισμα για πρώτη φορά κόπηκε το 1787 και είχε ένα σχέδιο ηλιακού ρολογιού, που επινοήθηκε από τον Βενιαμίν Φραγκλίνο, έναν από τους Ιδρυτές Πατέρες των Ηνωμένων Πολιτειών. Πατέρας του νομίσματος πάντως θεωρείται ο Αλεξάντερ Χάμιλτον, ο πρώτος Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ..

Αφού άλλαξε αρκετές φορές όψη, το 1909 το σεντ απέκτησε το προφίλ του Πρόεδρου Αβραάμ Λίνκολν, για να σηματοδοτήσει τα 100α γενέθλιά του.

Ως «penny», το νόμισμα έχει θέση σε εκατοντάδες αμερικανικές φράσεις, τραγούδια, τίτλους ταινιών. Για κάποιους ήταν συνυφασμένο με την τύχη, για άλλους θεωρείτο γρουσουζιά.

Για αυτό και τα τελευταία σεντ που κόπηκαν αυτή την εβδομάδα, θα δοθούν σε δημοπρασία, όπως και τα προηγούμενα από αυτά.

Τα προβλήματα

Όπως και να έχει, οι εκκλήσεις για «ευθανασία» του σεντ είχαν πράγματι αυξηθεί, μέχρι που τελικά ο Πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε τη θανατική του καταδίκη τον Φεβρουάριο. Ενδεικτικά, οι New York Times έγραφαν ένα χρόνο πριν πως «Η Αμερική πρέπει να απελευθερωθεί από την τυραννία του penny». Όμως, παρότι επρόκειτο για το προγραμματισμένο τέλος ενός κατά κοινή ομολογία ξεπερασμένου νομίσματος, αποδείχθηκε μια διαδικασία που συνοδεύτηκε από προβλήματα και ιδιαίτερα για τους εμπόρους λιανικής. Ορισμένοι είχαν ήδη εκφράσει ανησυχίες τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς τα αποθέματα μειώνονταν και η τελευταία παραγωγή πλησίαζε.

Άλλες χώρες που κατήργησαν τα κέρματα χαμηλής αξίας, όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Ελβετία, είχαν σαφείς οδηγίες, όμως εν προκειμένω στις ΗΠΑ, πολλοί μαγαζάτορες πιστεύουν πως η σταδιακή κατάργηση ήταν απότομη και χωρίς καθοδήγηση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των συναλλαγών με τους πελάτες, για παράδειγμα στην περίπτωση που πληρώνουν με μετρητά και πρέπει να τους δώσουν ρέστα σε σεντ.

Κάποιοι στρογγυλοποίησαν τις τιμές τους προς τα κάτω, προκειμένου να μην επιβαρύνουν τους πελάτες, άλλοι παρακάλεσαν τους πελάτες να φέρουν το ακριβές ποσό, ενώ οι πιο δημιουργικοί αντί για ρέστα τους έδιναν κάτι άλλο, όπως μεταδίδει το CNN.

«Υποστηρίζουμε την κατάργηση του σεντ εδώ και 30 χρόνια. Αλλά αυτός δεν είναι ο τρόπος που θέλαμε να γίνει», δήλωσε τον περασμένο μήνα ο Τζεφ Λέναρντ της αμερικανικής Εθνικής Ένωσης Καταστημάτων Ψιλικών.