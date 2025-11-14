Αποκλειστική δήλωση στο Live News έκανε η μητέρα των 4 συλληφθέντων αδελφών από την οικογένεια της 56χρονης Ε.Φ. που έπεσε νεκρή στο μακελειό στα Βορίζια Κρήτης.

Για πρώτη φορά η μητέρα των συλληφθέντων «λύνει» τη σιωπή της στο Live News και μέσω της εκπομπής κάνει έκκληση στις γυναίκες της οικογένειας του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έπεσε νεκρός στο μακελειό να σταματήσει η βεντέτα.

«Δεν ήταν εκεί η (…). Τι λέει πως εμένα τα κοπέλια μου σκότωσαν τον αδερφό της. Παίρνει όρκο; Παίρνει όρκο ότι τα κοπέλια μου πως τα είδε… πως είδε εμένα τα παιδιά μου; Παίρνει όρκο; Αλλά έτσι μαθημένοι και παίρνουνε ψεύτικους όρκους και δεν το έχουν αυτοί για τίποτα να παίρνουνε ψεύτικους όρκους. Αυτοί βάλανε την αρχή από μέσα από την φυλακή. Από την Αλικαρνασσό βάλανε την αρχή και τώρα αυτοί συνεχίζουν να φταίνε, να κάνουν και άλλα. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ας κάνουν.

«Ναι να σταματήσει εδώ γιατί άμα δεν σταματήσουν, αυτές θα τα ξανακάνουν, από την αρχή θα ξαναγίνει αυτό».

Εμπλοκή σε υπόθεση ζωοκλοπών

Παράλληλα, νέες αποκαλύψεις για την εμπλοκή της οικογένειας του 39χρονου Φανούρη Καργάκη σε υπόθεση ζωοκλοπών φέρνει στη δημοσιότητα το Live News.

Ένας 52χρονος άντρας, ο «Κούνελος» όπως τον αποκαλούν, είναι ένα από τα αρχηγικά μέλη της οικογένειας του 39χρονου κι βρίσκεται εδώ και δύο μήνες στις φυλακές για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ζωοκλοπών που εξιχνιάστηκε στην περιοχή.

Για την ίδια υπόθεση προφυλακίστηκαν και ο 24χρονος γιος του. Το Live News αποκαλύπτει στοιχεία για τις ζωοκλοπές που έκανε η οικογένεια του 39χρονου.

Στις 21/05/2025 εντοπίστηκαν 440 κλεμμένα πρόβατα, τα μισά χωρίς σήμανση. Στο σημείο πήγαν οι αστυνομικοί μαζί με το άτομο που προχώρησε στην καταγγελία, ο οποίος μάλιστα αναγνώρισε 35 δικά του πρόβατα. Στη συνέχεια, κλήθηκε και δεύτερος παθών και αναγνώρισε 61 ζώα.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, σύμφωνα με την περιγραφή των αστυνομικών, στο σημείο έφτασαν 4 οχήματα με 20 εξαγριωμένους άνδρες. Οι συγκεκριμένοι άνδρες απείλησαν τους αστυνομικούς και κατάφεραν να τους εγκλωβίσουν με αποτέλεσμα εκείνοι να μην καταφέρουν να τους συλλάβουν.

Το Live News παρουσιάζει την περιγραφή των αστυνομικών για το επεισόδιο που εκτυλίχθηκε στο σημείο.

«Ενώ η αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό των κλεμμένων ζώων ήταν σε εξέλιξη, άρχισαν να καταφθάνουν στο σημείο οχήματα με είκοσι εξαγριωμένους άντρες, ενώ κατά τη διάρκεια του επεισοδίου που ακολούθησε, κατέφθαναν επιπλέον οχήματα. Τα οχήματα στάθμευσαν με τέτοιο τρόπο που εμπόδιζαν τη διέλευση των περιπολικών, εγκλωβίζοντας μας στα βουνά».

Οι άνδρες είχαν μαζί τους κατσούνες, ξύλινες ποιμενικές ράβδους και με φράσεις όπως: ‘’Τέσσερα τουφέκια σας βλέπουν’’ και σωματικές απωθήσεις των αστυνομικών, ματαίωσαν την αποκάλυψη και τη δίωξη των εγκλημάτων. Κατά τη διάρκεια της αποχώρησής τους (με τα πρόβατα), άτομο μας φώναξε: ‘’Εδά δεν θα απομείνει τρίχα στο Ρέθυμνο. Κοντά είμαστε’’. Παραδέχτηκαν ευθαρσώς ότι διέπρατταν ζωοκλοπές και εξήγγειλαν ότι θα συνεχίσουν με αμείωτο ρυθμό».

Δύο μήνες μετά, στις 18/07/25 σε μία δεύτερη αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν τα δύο άτομα από την οικογένεια του 39χρονου.