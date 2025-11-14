Με ένα μονό ζεστό εσπρέσο στο χέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τους περίπου 50 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που τον περιστοίχιζαν. Άνετος και χαλαρός συνομίλησε μαζί τους, αμέσως μετά την Ώρα του Πρωθυπουργού στην Ολομέλεια. Αναλυτικά όσα ειπώθηκαν στη Βουλή.

Όπως ήταν λογικό, η συζήτηση ξεκίνησε με σχολιασμό όσων προηγήθηκαν. Οι τιμές στα όσπρια απασχόλησαν με τη Ντόρα Μπακογιάννη να σχολιάζει πως πράγματι «έχουν τιναχτεί οι τιμές στα όσπρια».

Οι αιχμηρές ατάκες και οι… κολλημένες βελόνες στη Βουλή

Ο Αθανάσιος Μπούρας, το δικαιολόγησε αποδίδοντας την αύξηση τιμών στην έλλειψη νερού. Η τοποθέτηση της κ. Μπακογιάννη σχολιάστηκε ψιθυριστά με χιούμορ από άλλους «γαλάζιους» βουλευτές, οι οποίοι είπανε «κάνει αντιπολίτευση τώρα η Ντόρα;».

Η συζήτηση στάθηκε λίγο για τις τιμές στα ράφια αλλά και τα όσα υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης νωρίτερα.

Ο κ. Μητσοτάκης, απέφυγε να σχολιάσει για τις «κολλημένες βελόνες» του ΠαΣοΚ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου. «Τι να πω για βελόνες, η δικιά μας δεν έχει κινηθεί τον τελευταίο χρόνο, που δεν το θεωρώ απαραίτητα κακό. Εμείς τα του οίκου μας», είπε αρχικά. «Η δικιά μας βελόνα δεν έχει κουνηθεί έναν χρόνο τώρα, δεν το θεωρώ κακό», σχολίασε.

Η Ντόρα, οι ιρσαηλινοί κομάντος και οι μπαλωθίες στην Κρήτη

Η συζήτηση μεταφέρθηκε και στο πρόσφατο ταξίδι της Ντόρας Μπακογιάννη στη Μέση Ανατολή με τον Γιώργο Αμυρά να σχολιάζει ότι η κ. Μπακογιάννη εντυπωσίασε και τον Ισραηλινό κομάντο περιγράφοντας ότι στην επίσκεψη της στη Γάζα υπήρχαν εκρήξεις, όμως ήταν σε απόσταση.

Η φράση του Δημήτρη Μαρκόπουλου ήταν αρκετή για να πάει και αλλού η συζήτηση. «Είναι μαθημένη η Ντόρα από τις μπαλωθιές στη Κρήτη στα “μπαμ – μπουμ”».

Αυτά θα καταργηθούν πλήρως, ξεκαθάρισε η Ντόρα Μπακογιάννη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συμφωνεί.

Η κ. Μπακογιάννη, η οποία εκλέγεται στη Κρήτη, είπε μάλιστα ότι τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί αυτά τα φαινόμενα.

Η κίνηση Μητσοτάκη, το ηχηρό μήνυμα και οι εκλογές

Πάντως, ο πρωθυπουργός πρότεινε και μια συμβολική κίνηση. Όπως είπε σκέφτεται να προτείνει να αλλάξουν τις πινακίδες στο νησί που σε αρκετά σημεία έχουν τρύπες από σφαίρες.

Αυτό φάνηκε ιδιαιτέρως καλό στους βουλευτές, λέγοντας ότι ναι θα ήταν μια κίνηση που θα στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα.

Η κουβέντα ολοκληρώθηκε με τις εκλογές, ένα αγαπημένο δημοσιογραφικό ερώτημα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επανέλαβε ότι οι πολίτες θα πάνε στις κάλπες την Άνοιξη του ‘27 ενώ σε έναν συνδυασμό με το Πάσχα που εκείνη τη χρονιά θα συμπέσει με τις αρχές Μαΐου, ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε αιχμηρά πως σημασία θα έχει «ποιος θα σουβλιστεί σε αυτές τις εκλογές, αυτό είναι το θέμα».

Τέλος, φεύγοντας ο κ. Μητσοτάκης κλήθηκε να σχολιάσει για το τι του μεταφέρουν οι βουλευτές της επαρχίας με τον ίδιο να απαντά πως τους ακούει πάντα, «γιατί λένε την αλήθεια».

