Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντάει στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε για το ζήτημα της ακρίβειας. Ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να απαντήσει στην ώρα του πρωθυπουργού, για όσα έχει θέσει επί τάπητος ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ. Υπό αυτές τις συνθήκες και ενόψει των εορτών, στην ελληνική πολιτική σκηνή οι κόντρες φαίνεται να κορυφώνονται.

Υπενθυμίζεται, ότι έχει τεθεί σε ισχύ και ο «κόφτης» στο χρόνο της ομιλίας των βουλευτών. Κατά συνέπεια, ο πρωθυπουργός έχει 25 λεπτά για να απαντήσει στην πρωτολογία του και 13 στη δευτερολογία του, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει 13 λεπτά για να κάνει την επίκαιρη ερώτησή του και 7 λεπτά για την follow-up ερώτησή του.

«Εσείς βαφτίζετε το κρέας ψάρι, εγώ δε θα βαφτίσω το ψάρι κρέας»

Με αιχμές στην διακυβέρνηση της χώρας που προηγήθηκε της δικής του, ξεκίνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την απάντησή του στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη: «Δεν πρέπει να ξεχνάμε και από πού ξεκινήσαμε το 2019, όταν η ΝΔ ανέλαβε το τιμόνι του τόπου και την κοινωνία παραλυμένες από την αχρείαστη 10ετή κρίση», ενώ επανέλαβε πως ο πληθωρισμός είναι παγκόσμιος.

Αναφερόμενος συγκεκριμένα στα αίτια του κύματος ακρίβειας ο κ. Μητσοτάκης απέδωσε στο διεθνές μομέντουμ τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών στην Ελλάδα: «Έπεσαν πολλά χρήματα λόγω της πανδημίας και όταν αυτή τέλειωσε, υπήρξε αυξημένη ζήτηση που έφερε ακρίβεια και στη συνέχεια ήρθε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ενώ τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τους δασμούς».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Σε μια απόπειρα μάλιστα, να υποβαθμίσει την κριτική του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρωθυπουργός μίλησε για καταστροφολογία και ισχυρίστηκε πως είναι μύθος ότι έχουμε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη. «Εσείς βαφτίζετε το κρέας ψάρι, εγώ δε θα βαφτίσω το ψάρι κρέας», είπε χαρακτηριστικά.

Ως προς τα μέτρα κατά της ακρίβειας, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Πρέπει να δούμε την αντιμετώπιση με όρους ρεαλιστικούς. Εμείς λέμε ότι η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η αύξηση των εισοδημάτων. Αν ο συνολικός πληθωρισμός είναι 20% και ο κατώτατος έχει αυξηθεί κατά 38%, τα απλά μαθηματικά λένε ότι η αύξηση είναι μεγαλύτερη του πληθωρισμού. Το ίδιο συμβαίνει και για τον μέσο μισθό».

Υπερασπιζόμενος την κυβερνητική πολιτική, ο πρωθυπουργός δε δίστασε να ασκήσει κριτική και στα ΜΜΕ. «Δεν έχω δει ένα δελτίο ειδήσεων που να μην αναφέρεται στην ακρίβεια με στοιχεία παραπλανητικά. Καλό είναι να παρουσιάζουμε το πρόβλημα με στοιχεία πραγματικά», σχολίασε χαρακτηριστικά.

«Είμαι διατεθειμένος του χρόνου να μειώσω κι άλλο τον φόρο στα ενοίκια»

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, που έρχεται να ελαφρύνει ιδίως τους νέους εργαζόμενους στη χώρα, και, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, «αποφασίσαμε να ρίξουμε εκεί όλο το βάρος. Αν δεν κάνω λάθος, τα τρία τέταρτα του νομοσχεδίου, τα ψηφίσατε, κύριε Ανδρουλάκη, που σημαίνει ότι σας άρεσαν. Δεν μπορείτε και να υπερψηφίζετε τα μέτρα της κυβέρνησης και να ζητάτε και επιπλέον μέτρα».

«Η αύξηση των ενοικίων είναι η άλλη όψη μιας οικονομίας που πηγαίνει καλά», δικαιολόγησε την απόγνωση χιλιάδων πολιτών που αδυνατούν να βρουν σπίτι και παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεσή του να μειώσει περαιτέρω τον φόρο στα ενοίκια την επόμενη χρονιά: «Είμαι διατεθειμένος του χρόνου να μειώσω κι άλλο τον φόρο στα ενοίκια»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το ιδιωτικό χρέος έχει μειωθεί κατά 15%, τα κόκκινα δάνεια έχουν υποχωρήσει, τονίζοντας ωστόσο πως κύριο μέλημά μας πρέπει να είναι ο πολίτης που αγωνίζεται να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.

«Πάντα άκουγα από την αντιπολίτευση πως όλα είναι μαύρα. Αυτή η καταστροφολογία τιμωρήθηκε, δεν επιβραβεύθηκε από τους πολίτες», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Για το 81% των φορολογουμένων το κέρδος από τις φοροελαφρύνσεις είναι 1-2 ευρώ την ημέρα»

Στη δευτερολογία του, που διακόπηκε από τον νεοσύστατο «χρονοκόφτη», ο κ. Ανδρουλάκης αμφισβήτησε με επιχειρήματα σημεία από την τοποθέτηση του πρωθυπουργού που παρουσίασε μια αισιόδοξη εικόνα της χώρας, εκ διαμέτρου αντίθετη με αυτήν που καταγράφεται δημοσκοπικά: «Χάνουν οι αγρότες και κερδίζουν οι μεσάζοντες, γιατί επιτρέψατε το πάρτι τους», είπε μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ και αναρωτήθηκε «γιατί έχει κατέβει η σελίδα του e-katanalotis;», ενώ απηύθυνε ερώτημα και στον πρωθυπουργό για το πόσα πρόστιμα έχουν εισπραχθεί από αυτά που επέβαλε η κυβέρνηση.

«Η Eurostat αποκάλυψε ότι έχουμε τον δεύτερο χειρότερο μέσο μισθό στην Ευρώπη», είπε ακόμη ο Νίκος Ανδρουλάκης, πριν επιστρέψει ο πρωθυπουργός.

«Η Οικονομία δεν αντέχει οριζόντια μείωση του ΦΠΑ»

Στη δευτερολογία του, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η Ελλάδα κουβαλάει στις πλάτες της τις επιπτώσεις της χρεοκοπίας, ειδικά του τρίτου, αχρείαστου μνημονίου, όπως είπε. «Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η θέση της Ελλάδας βελτιώνεται. Δεν είμαι μάγος, δεν είμαι Χάρι Πότερ, ξέρω όμως ότι έχω πάρει εντολή από τον ελληνικό λαό να προτάξω τη στήριξη του νοικοκυριού, ως απόλυτη προτεραιότητα. Το κόστος ζωής είναι πραγματικό πρόβλημα, αλλά είναι καλύτερα από το να ζει κάποιος με επιδόματα, να εργάζεται με τον κατώτατο μισθό.

Δεν μπορείτε, ταυτόχρονα να ψηφίζετε τα μέτρα και να ζητάτε άλλα τόσα πρόσθετα, χωρίς να εξηγείτε από πού θα προέλθουν. Θα πρέπει να καταθέσετε το πρόγραμμά σας, για να αξιολογηθεί, πέρασαν πια οι εποχές που τάζατε φύκια για μεταξωτές κορδέλες», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι «η Οικονομία δεν αντέχει οριζόντια μείωση του ΦΠΑ. Είπατε μείωση ΦΠΑ σε κάποια βασικά αγαθά, έχετε κάνει την άσκηση για να δείτε το τελικό όφελος ποιο είναι;». Επέμεινε άλλωστε πως «τις μειώσεις του ΦΠΑ δεν τις καρπώνεται ο καταναλωτής, αλλά ο έμπορος. Είναι κι αυτό μια πολιτική επιλογή, αλλά εμείς την κάνουμε».

«20 εκατομμύρια πρόστιμα έχουν εισπραχθεί», απάντησε ακόμη σε ερώτηση που του απηύθηναν από τα βουλευτικά έδρανα.

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός, εκτίμησε πως το ΠαΣοΚ «πηγαίνει προς λάθος κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, αυτό είναι δικό σας ζήτημα, εμείς θα συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε πολιτικές στήριξης, οι πολίτες δεν έχουν δει ακόμη τα αποτελέσματα, όμως όταν διπιστώσουν ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε, θα δείτε ότι όλοι έχουν μέρισμα από την ανάπτυξη».

Ανδρουλάκης: Μέτρα «παυσίπονα»

Στην αρχική του τοποθέτηση ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση όσον αφορά τα πεπραγμένα της στο «μέτωπο» της ακρίβειας, κάνοντας λόγο για «επικοινωνιακά μέτρα» και μέτρα «παυσίπονα», εδώ και αρκετό καιρό.

Η ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ακρίβεια

«Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από το 2020 οι τιμές στα τρόφιμα έχουν εκτιναχθεί κατά 34,5%. Μόνο τον Ιούλιο του 2025, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφηκε αύξηση 19,3% στα φρούτα, 18,9% στο ηλεκτρικό ρεύμα και 11,3% στα ενοίκια, ενώ και τον Αύγουστο ξεχωρίζουν οι αυξήσεις τιμών σε ενοίκια κατοικιών (10,9%), σε φρούτα (11,6%), σοκολάτες (23,2%) και καφέ (18,5%). Πρόκειται για αδιέξοδη κατάσταση για τα νοικοκυριά που αγωνίζονται να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης καταθέτοντας την ερώτησή του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ανδρουλάκης ερωτά τον πρωθυπουργό εάν η κυβέρνησή του προτίθεται:

«να λάβει άμεσα και στοχευμένα μέτρα για την καταπολέμηση της ακρίβειας, όπως η μείωση ή ο μηδενισμός του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και η ουσιαστική ενίσχυση των ελέγχων στην αγορά, ώστε να διασφαλιστεί η πραγματική μείωση των τιμών για τον καταναλωτή ή θα συνεχίσετε να επιλέγετε τη διατήρηση των “υπερπλεονασμάτων”, τα οποία προκύπτουν λόγω της επίμονης ακρίβειας και των έμμεσων φόρων, και λειτουργούν εις βάρος της πλειονότητας της κοινωνίας» και

«να προχωρήσει σε μία ρεαλιστική και βιώσιμη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των νοικοκυριών και επιχειρήσεων που αδυνατούν να τις αποπληρώσουν τόσο προς τις τράπεζες/funds, δημόσιο και φορείς κοινωνικής ασφάλισης;».